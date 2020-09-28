Плейбоя уволили с работы после того, как босс увидел его на сайте знакомств

Возмущенный босс был настолько потрясен сообщениями и записанными на диктофон звонками, что уволил нерадивого сотрудника в течение часа. По его словам, он «шокирован и возмущен», а «четкое решение» немедленно уволить Томаса пришло сразу. «Я прочитал контракт и понял, что это был серьезный проступок, и что он больше не годен для работы с нами. У нас нет места тому, кто обращается с женщинами таким образом», - сказал он. У Скотта четыре дочери в возрасте от десяти месяцев до девяти лет. Он представил, что на месте обиженных женщин могли оказаться его родные. «Моя кровь закипела от мысли, что кто-то когда-то может обидеть моих девочек», - объяснил он. Начальник напомнил, что основные ценности компании – уважительное отношение ко всем. На место уволенного плейбоя приняли нового работника.