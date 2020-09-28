Плейбоя уволили с работы после того, как босс увидел его на сайте знакомств
28-летний технический работник логистической компании Invenco в Австралии Томас Мак Гирк был пойман на преследовании двух женщин. Он отправлял угрозы и оскорбления девушкам на сайте знакомств, после того, как они отказывались с ним встречаться. Одна из его жертв, 26-летняя Эбони Сандерсон, сделала сообщения достоянием Сети. Она решила опубликовать послания Тома в Instagram. Студентка, изучающая дефектологию, отказалась встречаться с кавалером и попросила извинения за это. Но молодой человек не смог принять отказ.
@theprojecttv shout out to the boss Invenco #DaveScott who did what every boss should do when finding out that an employee has been harassing women he fired him👏👏 #ThomasMcGuirk Tinder creep unmasked— Sboothy (@HotmaBath) September 28, 2020
https://t.co/kBPbS8UVjo
«Ты - жирная свинья. Ты зря потратила мое время, - написал Томас. - Ты уродлива». Кроме того, он пригрозил, что найдет девушку. Студентка заблокировала его в Snapchat и Instagram, но тот продолжил писать в другого аккаунта. Вскоре выяснилось, что Сандерсон была не единственной пострадавшей. 26-летняя директор пивоварни Эрин Хиндс также решила показать переписку. Гневные сообщения пользователей в Сети обрушились не только на Томаса, но и на его начальника Дэйва Скотта.
Возмущенный босс был настолько потрясен сообщениями и записанными на диктофон звонками, что уволил нерадивого сотрудника в течение часа. По его словам, он «шокирован и возмущен», а «четкое решение» немедленно уволить Томаса пришло сразу. «Я прочитал контракт и понял, что это был серьезный проступок, и что он больше не годен для работы с нами. У нас нет места тому, кто обращается с женщинами таким образом», - сказал он. У Скотта четыре дочери в возрасте от десяти месяцев до девяти лет. Он представил, что на месте обиженных женщин могли оказаться его родные. «Моя кровь закипела от мысли, что кто-то когда-то может обидеть моих девочек», - объяснил он. Начальник напомнил, что основные ценности компании – уважительное отношение ко всем. На место уволенного плейбоя приняли нового работника.
Фото: Instagram, pexels.com
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