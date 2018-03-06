Певица МакSим выходит замуж за бывшего супруга?

Однако поклонники подозревают, что Марина (настоящее имя исполнительницы, — прим. ред.) и Алексей не только вместе поработали, но и решили воссоединиться и даже... снова пожениться. На это намекает кольцо с бриллиантами на безымянном пальце МакSим, которое видно на ее свежих фото.

Напомним, у Марины и Алексея есть общая дочь Саша. Также девушка воспитывает еще одну дочь Машу от бизнесмена Антона Петрова, но пока не показывает малышку поклонникам.

Фото: Instagram