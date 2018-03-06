Певица МакSим выходит замуж за бывшего супруга?
В Сети стали муссироваться слухи о воссоединении МакSим с ее экс-мужем Алексеем Луговцовым.
Не так давно певица МакSим опубликовала несколько очень романтичных снимков... со своим бывшим супругом Алексеем Луговцовым. Оказалось, что мужчина исполнил главную роль в новом клипе звезды на песню «Дура».
Однако поклонники подозревают, что Марина (настоящее имя исполнительницы, — прим. ред.) и Алексей не только вместе поработали, но и решили воссоединиться и даже... снова пожениться. На это намекает кольцо с бриллиантами на безымянном пальце МакSим, которое видно на ее свежих фото.
Напомним, у Марины и Алексея есть общая дочь Саша. Также девушка воспитывает еще одну дочь Машу от бизнесмена Антона Петрова, но пока не показывает малышку поклонникам.
Фото: Instagram
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