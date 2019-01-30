Певица Бьянка об отношениях с экс-мужем и разводе: «Он мой родной человек, я его очень люблю»

В прошлом году певица Бьянка вышла замуж за давнего друга и коллегу Романа Безрукова. Однако семейная жизнь артистов продлилась всего 5 месяцев. О том, почему так случилось и как сложились ее отношения с бывшим возлюбленным после развода, Бьянка рассказала в интервью порталу Peopletalk.
«Думаю, в отношениях не бывает, что что-то резко идет не так. Обычно все происходит плавно, люди что-то могут друг другу недоговаривать — стесняться или просто в силу разных характеров не находить общий язык», — заявила девушка, отдельно подчеркнув, что ее развод — ни в коем случае не пиар.
При этом Бьянка и Роман по-прежнему общаются и работают вместе: «С Ромочкой мы в прекрасных отношениях, он мой родной человек, я его очень люблю. Мы вместе с ним сотрудничаем, встречаемся, и нет даже какой-то тени неприязни, обид или недосказанности». Исполнительница добавила, что в будущем, возможно, задумается о возвращении любимого, поскольку ее чувства никуда не исчезли, или все-таки о поиске нового бойфренда, но пока хочет больше посвятить себя творчеству.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / БЬЯНКА