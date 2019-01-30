Певица Бьянка об отношениях с экс-мужем и разводе: «Он мой родной человек, я его очень люблю»

В прошлом году певица Бьянка вышла замуж за давнего друга и коллегу Романа Безрукова. Однако семейная жизнь артистов продлилась всего 5 месяцев. О том, почему так случилось и как сложились ее отношения с бывшим возлюбленным после развода, Бьянка рассказала в интервью порталу Peopletalk.

«Думаю, в отношениях не бывает, что что-то резко идет не так. Обычно все происходит плавно, люди что-то могут друг другу недоговаривать — стесняться или просто в силу разных характеров не находить общий язык», — заявила девушка, отдельно подчеркнув, что ее развод — ни в коем случае не пиар.