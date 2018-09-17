Первая жена Кузьмина откровенно о его изменах: «Алла Пугачева мне угрожала, но я с ней не ругалась»

На днях первая жена рок-музыканта Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева решила выйти из тени и дать большое телеинтервью. До этого она ни разу не общалась с журналистами и не рассказывала о своих отношениях с экс-супругом. Оказалось, она долго терпела его измены и бурный роман с Аллой Пугачевой.

«Эта рыжая карлица не перешла мне дорогу. Мы были с Володей в браке, а он параллельно был с ней. Она мне звонила, грозила по телефону разводом», — рассказала Татьяна в студии шоу «Звезды сошлись».