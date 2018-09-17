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Первая жена Кузьмина откровенно о его изменах: «Алла Пугачева мне угрожала, но я с ней не ругалась»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Кузьмин

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Экс-супруга Владимира Кузьмина Татьяна Борисовна Артемьева сделала несколько сенсационных признаний в эфире шоу «Звезды сошлись».

На днях первая жена рок-музыканта Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева решила выйти из тени и дать большое телеинтервью. До этого она ни разу не общалась с журналистами и не рассказывала о своих отношениях с экс-супругом. Оказалось, она долго терпела его измены и бурный роман с Аллой Пугачевой.

«Эта рыжая карлица не перешла мне дорогу. Мы были с Володей в браке, а он параллельно был с ней. Она мне звонила, грозила по телефону разводом», — рассказала Татьяна в студии шоу «Звезды сошлись».

Напомним, Артемьева родила Кузьмину троих детей, но двое старших трагически погибли. При этом, по словам женщины, Владимир Борисович не хочет материально помогать их единственной дочери Соне, которая, в свою очередь, сейчас обеспечивает мать. Хотя отец и дочь все равно тепло общаются.

Также у Татьяны живет младший приемный сын Владимира Никита. Она считает, что у него завязались отношения... с бывшей молодой супругой отца Екатериной Трофимовой. «Недавно Соня и Катя вместе ездили в Индию, где Катя просила Соню как-то повлиять на отца и остановить его, ведь он поселил свою любовницу на одну лестничную площадку с ними! Но в итоге Катя ничего не добилась, собрала вещи и уехала. Теперь у нее чувства к Никите, которому она постоянно звонит и пытается пообщаться», — заявила Артемьева.

Фото: Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Evguenii Matveev, Valery Lukyanov, Alexander Keltik / Global Look Press

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