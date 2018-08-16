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Пэрис Хилтон отложила роскошную свадьбу с бойфрендом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пэрис Хилтон и Крис Зилка

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Западные СМИ сообщили, что 37-летняя Пэрис Хилтон приняла решение перенести свадьбу с 33-летним актером Крисом Зилкой на полгода.

Казалось, в отношениях Пэрис Хилтон и ее жениха Криса Зилки царит мир и гармония, но поклонники заподозрили обратное, когда инсайдер рассказал американской версии журнала OK!, что светская львица отложила свадьбу.

Впрочем, источник тут же утешил взволнованных интернет-пользователей — оказалось, что Пэрис просто не успевает организовать торжество своей мечты. Хилтон уже определилась со стилем праздника: Пэрис задумала устроить настоящее шоу с мотивами зимней сказки, чтобы напомнить всем о своей романтической помолвке на горнолыжном курорте. Она уже выбрала и примерный дизайн подвенечного платья, при создании которого  вдохновлялась нарядами Грейс Келли. Но за три месяца до назначенной даты — 11 ноября — блондинка поняла, что многое еще осталось недоделанным, и, посоветовавшись с любимым, она перенесла свадьбу на май.

Напомним, в январе этого года Крис Зилка сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, встав на одно колено на вершине горы в Аспене. Он преподнес Пэрис потрясающее кольцо с бриллиантом в 20 карат стоимостью в 2 миллиона долларов. Пэрис не скрывала, что пребывает на седьмом небе, она назвала себя «самой счастливой девушкой на Земле», а своего жениха — «лучшим другом и родственной душой». До встречи со звездой сериала «Тайный круг» Пэрис крутила романы с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом (который сейчас встречается с российской галеристкой Дашей Жуковой), музыкантом Бенджи Мэдденом (нынешним супругом Камерон Диаз), а также бизнесменом Джейсоном Шо, с которым была помолвлена.

Фото: Billy Bennight, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Panoramic, Mayer/face to face, Birdie Thompson, Sonia Moskowitz / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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