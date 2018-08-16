Пэрис Хилтон отложила роскошную свадьбу с бойфрендом

Казалось, в отношениях Пэрис Хилтон и ее жениха Криса Зилки царит мир и гармония, но поклонники заподозрили обратное, когда инсайдер рассказал американской версии журнала OK!, что светская львица отложила свадьбу.

Впрочем, источник тут же утешил взволнованных интернет-пользователей — оказалось, что Пэрис просто не успевает организовать торжество своей мечты. Хилтон уже определилась со стилем праздника: Пэрис задумала устроить настоящее шоу с мотивами зимней сказки, чтобы напомнить всем о своей романтической помолвке на горнолыжном курорте. Она уже выбрала и примерный дизайн подвенечного платья, при создании которого вдохновлялась нарядами Грейс Келли. Но за три месяца до назначенной даты — 11 ноября — блондинка поняла, что многое еще осталось недоделанным, и, посоветовавшись с любимым, она перенесла свадьбу на май.