Пережившую домашнее насилие женщину обязали выплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей

Неприятная история произошла осенью 2019 года. Бывшие супруги поругались из-за общих детей. Ирина Живова рассказала изданию Tatler, что муж — бывший член правления «Альфа-Капитал» — уже после развода без предупреждения пришел навестить дочерей, а когда решил увезти их к себе, ситуация накалилась до предела. Ирина попросила дочь вызвать полицию: в итоге все закончилось синяками и ссадинами у женщины и детей. После пережитого кошмара Живова рассказала подробности произошедшего на своей странице в Facebook. Она также показала фото протоколов о побоях, составленных полицией на экс-супруга. Бывший муж свою вину отрицает, и решил, что публикация Ирины нанесла вред его репутации — мужчина потерял работу после того, как история была предана огласке.

27 августа суд частично удовлетворил иск Живова о защите чести и достоинства. Он постановил, что Ирина обязана выплатить своему бывшему супругу 10300 рублей. Некоторые адвокаты и юристы раскритиковали это решение. Так адвокат Виктория Дергунова заключила, что данный прецедент только навредит другим жертвам домашнего насилия. Ее слова приводит издание «Meduza»: «Суд вынес прецедентное для России решение, для всех жертв домашнего насилия в России, сказав, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт».