Девушка нашла худшую компанию для самоизоляции и превратила жизнь в ад
Экс-бойфренд 28-летней Кристины Бакстер переехал к ней в Чешир, Лондон, во время изоляции, чтобы помочь ухаживать за их четырехлетней дочерью Кики, пока девушка работала. Поскольку мужчина трудился в театре, на время самоизоляции он был свободен. Кристина подумала, что бывший сможет помогать ей с дочерью, пока она на работе до 22.00, но тот превратил жизнь женщины в полный кошмар.
November 6, 2020
«Когда в январе 2017 года мы с Ахмидом расстались, мы поклялись быть хорошими родителями и поставили Кики на первое место. Мы были вместе четыре года, и когда роман подошел к концу, жизнь по отдельности для нас обоих стала огромным облегчением», — признается британка. Как уточнила девушка, через неделю локдауна она сразу вспомнила, почему с ним рассталась: Ахмид эгоистичен и ленив.
«Начнем с того, что у меня всего две спальни. Это означает, что Ахмиду приходилось спать на диване. Хорошо, если он убирал его каждое утро, но он этого не делал, да и по утрам часто не вставал. Хуже того, он прибыл с горами сумок, одежды и беспорядка, которые разложил по всей моей красивой и чистой гостиной», — продолжила девушка.
Через неделю его одежда была разбросана повсюду, а когда мужчину просили ее убрать, Якуб всегда был занят разговором с друзьями по телефону. Но это было ничто по сравнению с запахом его старых простыней и потных носков.
«Для меня также важно, чтобы Кики придерживалась расписания, но Ахмид, кажется, даже не знает, что это такое. Я приходила с работы поздно ночью, а она все еще не спала. Я была в ярости», — говорит мать девочки. Тогда женщина попыталась установить правила и объяснить нерадивому отцу, как нужно ухаживать за ребенком. «С таким же успехом я могла поговорить сама с собой, — сетует она. — Он превратил мой дом в ад на земле». По словам девушки, во время вторых коронавирусных ограничений она не повторит ошибку.
Фото: pixabay.com
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