Девушка нашла худшую компанию для самоизоляции и превратила жизнь в ад

«Начнем с того, что у меня всего две спальни. Это означает, что Ахмиду приходилось спать на диване. Хорошо, если он убирал его каждое утро, но он этого не делал, да и по утрам часто не вставал. Хуже того, он прибыл с горами сумок, одежды и беспорядка, которые разложил по всей моей красивой и чистой гостиной», — продолжила девушка.

Через неделю его одежда была разбросана повсюду, а когда мужчину просили ее убрать, Якуб всегда был занят разговором с друзьями по телефону. Но это было ничто по сравнению с запахом его старых простыней и потных носков.

«Для меня также важно, чтобы Кики придерживалась расписания, но Ахмид, кажется, даже не знает, что это такое. Я приходила с работы поздно ночью, а она все еще не спала. Я была в ярости», — говорит мать девочки. Тогда женщина попыталась установить правила и объяснить нерадивому отцу, как нужно ухаживать за ребенком. «С таким же успехом я могла поговорить сама с собой, — сетует она. — Он превратил мой дом в ад на земле». По словам девушки, во время вторых коронавирусных ограничений она не повторит ошибку.