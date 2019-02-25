«Переложил все объяснения на плечи мамы своих детей»: Константин Меладзе рассказал о разводе с первой женой

Впрочем, красавица Яна вскоре вновь вышла замуж за бизнесмена по имени Олег и давно не таит обид на бывшего супруга, только поощряя его встречи с детьми. Вера Брежнева и Константин Меладзе в свою очередь долго не комментировали ситуацию и даже сейчас, уже будучи в браке, предпочитают не появляться вместе на светских мероприятиях. Хотя Вера может быть уверена, что станет последней женой Константина: «Путешествие среди женщин закончено, я нашел единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это».

Больше об отношениях Веры Брежневой и Константина Меладзе читайте здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Gennadii Sergeev, Anatoly Lomokhov, Natalya Loginova / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram