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«Переложил все объяснения на плечи мамы своих детей»: Константин Меладзе рассказал о разводе с первой женой

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Константин Меладзе

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55-летний композитор и продюсер откровенно рассказал о личной жизни.

Многие поклонники помнят, как в 2013 году стало известно о разводе Константина Меладзе и Яны Сумм — киевской экс-модели и бизнесвумен. Старшей дочери композитора тогда было уже 13 лет, и она могла бы спокойно воспринять расставание родителей, но, как выяснилось, папа решил уйти из семьи по-английски.

«Я никак не объяснял детям причины развода, переложил все на плечи их мамы, это было тяжело, хотя они умные, поняли бы», — признался Константин в эфире украинской телепередачи «Vласть vs Vлащенко».

Впрочем, красавица Яна вскоре вновь вышла замуж за бизнесмена по имени Олег и давно не таит обид на бывшего супруга, только поощряя его встречи с детьми. Вера Брежнева и Константин Меладзе в свою очередь долго не комментировали ситуацию и даже сейчас, уже будучи в браке, предпочитают не появляться вместе на светских мероприятиях. Хотя Вера может быть уверена, что станет последней женой Константина: «Путешествие среди женщин закончено, я нашел единственную. Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это».

Больше об отношениях Веры Брежневой и Константина Меладзе читайте здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Gennadii Sergeev, Anatoly Lomokhov, Natalya Loginova / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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