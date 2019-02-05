Пелагея пожаловалась, что проводит мало времени с любимым супругом

32-летняя певица Пелагея и 26-летний хоккеист Иван Телегин — одна из самых скрытных отечественных пар. Супруги редко дают интервью, рассказывают о своих отношениях и практически не показывают двухлетнюю дочь Таисию. В недавнем выпуске YouTube-шоу «У раздевалки» корреспондентам КХЛ удалось поговорить с Иваном о его любимой жене. По словам Телегина, плотные рабочие графики мешают им с Пелагеей проводить время вместе дома. Поэтому пара часто посещает светские мероприятия, чтобы наслаждаться общением друг с другом: «Мы не очень много времени с ней проводим дома, иногда графики не совпадают. Я, допустим, приезжаю домой — она уезжает в тур на десять дней, потом она приезжает, я уезжаю. Поэтому пытаемся проводить как можно больше времени вместе друг с другом, где бы это ни было».