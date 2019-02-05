Пелагея пожаловалась, что проводит мало времени с любимым супругом

32-летняя певица Пелагея и 26-летний хоккеист Иван Телегин — одна из самых скрытных отечественных пар. Супруги редко дают интервью, рассказывают о своих отношениях и практически не показывают двухлетнюю дочь Таисию. В недавнем выпуске YouTube-шоу «У раздевалки» корреспондентам КХЛ удалось поговорить с Иваном о его любимой жене. По словам Телегина, плотные рабочие графики мешают им с Пелагеей проводить время вместе дома. Поэтому пара часто посещает светские мероприятия, чтобы наслаждаться общением друг с другом: «Мы не очень много времени с ней проводим дома, иногда графики не совпадают. Я, допустим, приезжаю домой — она уезжает в тур на десять дней, потом она приезжает, я уезжаю. Поэтому пытаемся проводить как можно больше времени вместе друг с другом, где бы это ни было».
В свою очередь, певица отметила, что сейчас в самом разгаре хоккейный сезон, поэтому она все реже видится с Иваном: «Я прежде всего хотела бы поблагодарить программу за то, что есть хотя бы такая возможность пообщаться с мужем. Грядет плей-офф, мы видимся все меньше и меньше». Напомним, Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. У хоккеиста есть сын Марк от танцовщицы Евгении Ноур, однако спортсмен не принимает участия в воспитании ребенка. Не так давно в Сети появились слухи о второй беременности Пелагеи — на одном из видео, опубликованных в Instagram Надеждой Сысоевой, поклонники разглядели округлившийся живот наставницы шоу «Голос» и «Голос.Дети».
Больше об этой красивой паре вы можете прочитать здесь.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Anton Gyngazov, Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram
Видео: Instagram