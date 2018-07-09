«Павел кажется ей сексуальным только на фото»: нумеролог об истинных отношениях Дурова и Алены Шишковой

Не так давно в Сети появились слухи о страстном романе известного IT-бизнесмена, создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова и экс-возлюбленной рэпера Тимати, модели Алены Шишковой. Пару видели вместе на нескольких встречах за рубежом (Павел уже четыре года не живет в России).

Однако нумеролог Ольга Перцева считает, что Павел и Алена только дружат, но не влюблены друг в друга. Даже если бы эти отношения со временем переросли во что-то большее, долгое вместе знаменитости бы не провели.