«Паша считает меня карьеристкой»: Муцениеце впервые откровенно рассказала, из-за чего едва не развелась с Прилучным

Летом этого года светские сплетники едва не добавили красивую и крепкую пару Агаты Муцениеце и Павла Прилучного в копилку звездных разводов. Сами актеры признались, что решили взять паузу в отношениях и подумать, нужно ли им по-прежнему жить в браке. Оказалось, ответ был положительным — через некоторое время Агата и Павел все же помирились, а на днях дали откровенное интервью о том, что же на самом деле между ними произошло.
«Все началось с какой-то мелочи, мы зацепились, а дальше — как снежный ком, и дошло до глобальных претензий. У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня карьеристкой. Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью. Вот из-за этого мы и ругаемся», — заявила Агата в беседе с главным редактором журнала ОК! Вадимом Верником.
Павел, в свою очередь, добавил, что никогда не пытался запереть возлюбленную дома с детьми, однако у него есть определенные правила, которые он хотел бы, чтобы Агата соблюдала. В итоге супруги смогли спокойно поговорить и пересмотрели многие вещи в своем союзе. Сейчас в их семье, к счастью, вновь царит мир и гармония.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram