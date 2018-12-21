«Паша считает меня карьеристкой»: Муцениеце впервые откровенно рассказала, из-за чего едва не развелась с Прилучным

Летом этого года светские сплетники едва не добавили красивую и крепкую пару Агаты Муцениеце и Павла Прилучного в копилку звездных разводов. Сами актеры признались, что решили взять паузу в отношениях и подумать, нужно ли им по-прежнему жить в браке. Оказалось, ответ был положительным — через некоторое время Агата и Павел все же помирились, а на днях дали откровенное интервью о том, что же на самом деле между ними произошло.

«Все началось с какой-то мелочи, мы зацепились, а дальше — как снежный ком, и дошло до глобальных претензий. У нас много конфликтов из-за того, что Паша считает меня карьеристкой. Я не хочу быть просто женой Паши, а хочу быть личностью. Вот из-за этого мы и ругаемся», — заявила Агата в беседе с главным редактором журнала ОК! Вадимом Верником.