Пара приняла на свадьбе десять тысяч гостей, несмотря на ограничения из-за COVID-19

Однако церемония была необычной. Вместо того чтобы поздравлять пару лично, гости проезжали мимо жениха и невесты на машинах и махали им рукой. Таким образом, бракосочетание малазийских влюбленных запечатлели около десяти тысяч гостей. Люди поздравили молодых, соблюдая социальную дистанцию.

Принимать поздравления жениху и невесте пришлось около трех часов. Всех гостей движущейся колонны угощали блюдами с праздничного стола. Еду передавали им в специальных боксах. Как пишет издание, Тенгку Мухаммед Хафиз является сыном влиятельного в стране политика, — бывшего члена правительства Тенгку Аднана Тенгку Мансора. «Наша семья благодарит вас за поддержку», — написал отец жениха в социальной сети.