Пара приняла на свадьбе десять тысяч гостей, несмотря на ограничения из-за COVID-19
Фото: Facebook/Tengku Adnan Tengku Mansor
Согласно введенным в государстве правилам, на торжестве по случаю бракосочетания в Малайзии могут присутствовать не более 20 гостей. При этом в воскресенье, 20 декабря, жениху Тенгку Мухаммеду Хафизу, а также его невесте Оушен Алагии удалось принять на свадебной церемонии тысячи приглашенных. Торжество прошло около здания правительства, которое находится в новом административном центре страны Патраджайе.
Однако церемония была необычной. Вместо того чтобы поздравлять пару лично, гости проезжали мимо жениха и невесты на машинах и махали им рукой. Таким образом, бракосочетание малазийских влюбленных запечатлели около десяти тысяч гостей. Люди поздравили молодых, соблюдая социальную дистанцию.
Принимать поздравления жениху и невесте пришлось около трех часов. Всех гостей движущейся колонны угощали блюдами с праздничного стола. Еду передавали им в специальных боксах. Как пишет издание, Тенгку Мухаммед Хафиз является сыном влиятельного в стране политика, — бывшего члена правительства Тенгку Аднана Тенгку Мансора. «Наша семья благодарит вас за поддержку», — написал отец жениха в социальной сети.
Фото: Facebook/Tengku Adnan Tengku Mansor, pixabay.com
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