«Папа уже много насоветовал не того»: 20-летняя дочь Якубовича раскритиковала его за помощь

Варвара Видо, младшая наследница известного телеведущего Леонида Якубовича, сейчас учится в МГИМО на факультете международных отношений. Однако девушка жалеет, что поступила именно туда, причем в основном по совету отца.

«Благодаря папе учусь там, где не очень нравится. Если бы время вернуть назад, подала бы документы сразу на журналистику. Поэтому за информацией обращаюсь к людям, которые имеют представление, о чем говорят, а не считают себя всезнайками. Пока у меня нет законченного высшего образования, покорять ничего не намерена. Спросите: почему я не пошла на телевидение? Да, там есть работа, но далеко не всегда интересная. Например, на «Первом канале» не нравится атмосфера. А для меня важно чувствовать себя комфортно в коллективе», — заявила Варвара в интервью порталу StarHit.