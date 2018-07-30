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«Папа уже много насоветовал не того»: 20-летняя дочь Якубовича раскритиковала его за помощь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Варвара Видо и Леонид Якубович

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Дочь Леонида Аркадьевича Якубовича Варвара Видо дала интервью и рассказала о планах на будущее, а также недавних сожалениях.

Варвара Видо, младшая наследница известного телеведущего Леонида Якубовича, сейчас учится в МГИМО на факультете международных отношений. Однако девушка жалеет, что поступила именно туда, причем в основном по совету отца.

«Благодаря папе учусь там, где не очень нравится. Если бы время вернуть назад, подала бы документы сразу на журналистику. Поэтому за информацией обращаюсь к людям, которые имеют представление, о чем говорят, а не считают себя всезнайками. Пока у меня нет законченного высшего образования, покорять ничего не намерена. Спросите: почему я не пошла на телевидение? Да, там есть работа, но далеко не всегда интересная. Например, на «Первом канале» не нравится атмосфера. А для меня важно чувствовать себя комфортно в коллективе», — заявила Варвара в интервью порталу StarHit.

Недавно студентка все же нашла работу по душе — она стажируется в информационном агентстве ТАСС и чувствует себя счастливицей. Также девушка серьезно занимается конным спортом, однако хочет оставить это лишь на уровне хобби. Напомним, у Варвары есть также старший сводный брат Артем и 17-летняя племянница Соня.

Фото: Dmitry Golubovich, Juliya Khanina, Dmitriy Purtov / Global Look Press, Vk.com

Видео: Youtube.com / vangoghTV

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