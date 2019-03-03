«Папа больше не придет»: 28-летняя экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова осталась одна с больным ребенком на руках

На днях в жизни солистки популярной некогда группы «Ранетки» Жени Огурцовой произошла трагедия. Супруг, дизайнер Анатолий Рамонов, бросил ее с сыном после трех лет совместной жизни. Певица опубликовала душераздирающее видео, в котором не стесняясь в выражениях рассказала о ситуации.

«Случайно зашла на страничку в Instagram своего мужа, где он людям пишет о том, что он счастлив без меня. Пришла домой, а у него сложена половина вещей: "А я в Харьков собираюсь". <...> Я сыну говорю — "Нет-нет-нет, Марк, не сегодня, сегодня я тебе не буду покупать этот здоровый Киндер". И продавщица по инерции ему говорит: "Папа вечером придет и купит его". И Марк такой: "Дааа, папа придет? Вау, как клево". А я стою и не знаю, как на это реагировать», — пожаловалась она подписчикам.

«При Марке начинаю объяснять, что папа больше не придет...», — плакала она.