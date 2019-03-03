«Папа больше не придет»: 28-летняя экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова осталась одна с больным ребенком на руках

На днях в жизни солистки популярной некогда группы «Ранетки» Жени Огурцовой произошла трагедия. Супруг, дизайнер Анатолий Рамонов, бросил ее с сыном после трех лет совместной жизни. Певица опубликовала душераздирающее видео, в котором не стесняясь в выражениях рассказала о ситуации.
«Случайно зашла на страничку в Instagram своего мужа, где он людям пишет о том, что он счастлив без меня. Пришла домой, а у него сложена половина вещей: "А я в Харьков собираюсь". <...> Я сыну говорю — "Нет-нет-нет, Марк, не сегодня, сегодня я тебе не буду покупать этот здоровый Киндер". И продавщица по инерции ему говорит: "Папа вечером придет и купит его". И Марк такой: "Дааа, папа придет? Вау, как клево". А я стою и не знаю, как на это реагировать», — пожаловалась она подписчикам.
«При Марке начинаю объяснять, что папа больше не придет...», — плакала она.
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За последние два дня я похудела на три килограмма 😨 видимо космос забирает от меня всё ненужное! Иначе объяснить заварушку, которая началась несколько дней назад, я просто не могу! Муж выложил пост, где в комментариях говорил обо мне и нашем разрыве! Некоторые вещи были страшно обидны для меня😢 Просто удар поддых! Я записала видео, потому что хотела поделиться своими чувствами. Не считаю, что их нужно стыдиться🙈Да, я стараюсь держаться и дальше! И дала себе обещание, что плакала из-за этого я в первый и последний раз! Но реакция моего ещё мужа просто уничтожила меня! Начались бесконечные звонки и сообщения с угрозами и шантажем! В итоге он выложил какой-то глупый пост про @_lenatretyakova_ ! Зачем? Не могу объяснить! То, что он был пьян, не оправдание! Хотя обещал в этот день приехать к сыну😥 Почему не стал писать про меня? Вроде я его жена и главная скатина😅 в итоге этим постом он навлёк на себя безумную ярость не только наших подписчиков, но и абсолютно посторонних людей! Но это его выбор!
Уход папы совпал с болезнью ребенка. «Он говорит, что скучает по сыну, но я не замечаю этой скуки по сыну. У ребенка сейчас пневмония, и Толик ни разу не позвонил, не спросил, не узнал что там у ребенка. Он в принципе не знает, что с ребенком происходит. Ему все равно, как я буду справляться со всей этой хренотенью», — поясняет покинутая женщина.
Бывшая коллега по группе вступилась за Женю и получила от мужчины оскорбления в ответ. Она планирует обратиться в суд: «Если нужно, я пойду на все, чтобы защитить свою рыжую Же».
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Почему моя хата не с краю⠀ ⠀ Зачем я заступаюсь, если в итоге оказываюсь «пострадавшей» стороной?⠀ ⠀ Представьте ситуацию: вы идёте по улице и видите, как мужчина агрессивно ведёт себя к женщине. Вы можете пройти мимо, а можете вмешаться. Что сделаете вы?⠀ ⠀ Я вмешаюсь. Мое чувство справедливости не позволит мне пройти мимо, даже если это абсолютно незнакомый человек.⠀ ⠀ А теперь представьте, что эта женщина - дорогой вам человек, которого вы знаете полжизни?⠀ ⠀ Изначально ситуация выглядела так: в понедельник мы сняли видео про развод. Абсолютно другое: доброе и светлое. Женя говорила в нем о том, что несмотря на все, она благодарна за возможность испытать такое большое чувство любви.⠀ ⠀ Через несколько дней, бывший муж выкладывает пост, где в комментариях не гнушается опускать Женю.⠀ ⠀ Естественно, это не могло не отозваться болью и Же записала другое видео. Настоящее, болючее. Записала его на телефон, так как бывший муж забрал и камеру, и мой штатив.⠀ ⠀ Видео вышло на канале утром в субботу. Я была на учебе, когда мне стали приходить сообщения от Жени с просьбой срочно перезвонить.⠀ ⠀ Оказалось, что бывший муж начал оскорблять ее, угрожать и откровенно шантажировать. Когда он понял, что на Женю это не произвело нужного действия, он стал давить на то, что испортит жизнь мне.⠀ ⠀ Я пыталась связаться с ним, но говорить со мной он не стал. Ограничился сообщениями в мессенджере. Дал нам ровно 10 минут, чтобы удалить видео на канале, иначе он испортит нам жизнь.⠀ ⠀ Угрозы, а тем более шантаж со мной не работают. Мне нечего бояться.⠀ ⠀ По сути, я могла сказать Жене, что ее разборки с бывшем мужем меня не касаются и удалить видео, показав таким образом, что она не права, что она не имеет права на правду и на свои чувства. Показав, что она ниже по иерархической лестнице, чем ее бывший муж. Показав, что мы не команда и я не готова отстаивать ее.⠀ ⠀ Возможно, раньше я бы забила, но сейчас...⠀ С момента создания канала Курага нам не раз угрожали и поливали помоями.⠀ ⠀ Сначала бывший продюсер предлагал сосать на камеру для просмотров, а потом угрожал, что у Жени отнимут ребёнка.⠀ ⠀ Потом была настоящая информационная война с воссоединением.⠀ ⠀ Продолжение в карусели👉🏼⠀
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram