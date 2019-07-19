logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Отсутствие истерик и ласки — в обмен на помощь в воспитании детей: в Сети раскритиковали непутевых родителей

Странная таблица мотивации, которую использует семейная пара для воспитания детей и налаживания отношений между собой, стала вирусной на этой неделе.

Пользователи Твиттера осудили «нездоровый брак» семейной пары, которая использует весьма необычный трекер семейных задач и поощрений для мужа, сообщает британское издание Daily Mail.

Изображение таблицы рутинной работы с наклейками, которая стала вирусной на этой неделе, показывает список заданий, которые должен выполнить отец семейства, с различными наградами за исполнение.

Милая нарисованная таблица, украшенная диснеевскими наклейками, которая выглядит гораздо более подходящей для маленького ребенка, обещает, что отец получит такие вещи как оральный секс, стриптиз и «отсутствие нытья в течение недели», если он сделает такие простые вещи как упаковка детских обедов, смена подгузников, уборка, мытье посуды.

На этой неделе изображение разместили несколько блогеров, в том числе писательница Дженнифер Райт,и это вызвало горячее обсуждение в Твиттере.

В комментариях некоторые люди просто грустят о браке пары: «Я не психолог, но не думаю, что это здоровый брак», «Это худшее, что я когда-либо видел в своей жизни», «Этот график говорит мне, что оба человека в отношениях объективно ужасны».

Некоторые упрекали женщину за то, что она обращалась со своим мужем как с ребенком.

Но подавляющее большинство комментаторов, как мужчин, так и женщин, были в ужасе от «ядовитых отношений», при которых жена явно не получала необходимой ей поддержки, а ее мужу требовались награды, чтобы участвовать в базовом воспитании детей.

Как выяснилось, изображение циркулирует в интернете уже три года, и на минувшей неделе таблица внезапно снова обрела популярность. Как отметили несколько осведомленных пользователей Twitter, это изначально была шутка.

Диаграмма была впервые опубликована пародийным аккаунтом Baby Sideburns в июне 2016 года, где она получила 5500 лайков. Baby Sideburns находится в ведении Карен Альперт, матери двоих детей по имени Зои и Холден, мужу которой, похоже, на самом деле не нужна таблица вознаграждений, чтобы помочь с детьми. Альперт также является автором нескольких бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», в том числе «Я просто хочу пописать в одиночестве» и «Верните мне эпидуральную анестезию: приключения посредственного родительства».

Текст: Александра Романова

Фото: Facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!