Отсутствие истерик и ласки — в обмен на помощь в воспитании детей: в Сети раскритиковали непутевых родителей

На этой неделе изображение разместили несколько блогеров, в том числе писательница Дженнифер Райт,и это вызвало горячее обсуждение в Твиттере.

В комментариях некоторые люди просто грустят о браке пары: «Я не психолог, но не думаю, что это здоровый брак», «Это худшее, что я когда-либо видел в своей жизни», «Этот график говорит мне, что оба человека в отношениях объективно ужасны».

Некоторые упрекали женщину за то, что она обращалась со своим мужем как с ребенком.

Но подавляющее большинство комментаторов, как мужчин, так и женщин, были в ужасе от «ядовитых отношений», при которых жена явно не получала необходимой ей поддержки, а ее мужу требовались награды, чтобы участвовать в базовом воспитании детей.