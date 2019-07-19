Отсутствие истерик и ласки — в обмен на помощь в воспитании детей: в Сети раскритиковали непутевых родителей

Пользователи Твиттера осудили «нездоровый брак» семейной пары, которая использует весьма необычный трекер семейных задач и поощрений для мужа, сообщает британское издание Daily Mail.
Изображение таблицы рутинной работы с наклейками, которая стала вирусной на этой неделе, показывает список заданий, которые должен выполнить отец семейства, с различными наградами за исполнение.
Милая нарисованная таблица, украшенная диснеевскими наклейками, которая выглядит гораздо более подходящей для маленького ребенка, обещает, что отец получит такие вещи как оральный секс, стриптиз и «отсутствие нытья в течение недели», если он сделает такие простые вещи как упаковка детских обедов, смена подгузников, уборка, мытье посуды.
Imagine trying to enjoy receiving oral sex from your partner and thinking “I earned this by cleaning up vomit.” pic.twitter.com/VVYBMPeuIO— Jennifer Wright (@JenAshleyWright) July 17, 2019
На этой неделе изображение разместили несколько блогеров, в том числе писательница Дженнифер Райт,и это вызвало горячее обсуждение в Твиттере.
В комментариях некоторые люди просто грустят о браке пары: «Я не психолог, но не думаю, что это здоровый брак», «Это худшее, что я когда-либо видел в своей жизни», «Этот график говорит мне, что оба человека в отношениях объективно ужасны».
Некоторые упрекали женщину за то, что она обращалась со своим мужем как с ребенком.
Но подавляющее большинство комментаторов, как мужчин, так и женщин, были в ужасе от «ядовитых отношений», при которых жена явно не получала необходимой ей поддержки, а ее мужу требовались награды, чтобы участвовать в базовом воспитании детей.
Как выяснилось, изображение циркулирует в интернете уже три года, и на минувшей неделе таблица внезапно снова обрела популярность. Как отметили несколько осведомленных пользователей Twitter, это изначально была шутка.
Диаграмма была впервые опубликована пародийным аккаунтом Baby Sideburns в июне 2016 года, где она получила 5500 лайков. Baby Sideburns находится в ведении Карен Альперт, матери двоих детей по имени Зои и Холден, мужу которой, похоже, на самом деле не нужна таблица вознаграждений, чтобы помочь с детьми. Альперт также является автором нескольких бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», в том числе «Я просто хочу пописать в одиночестве» и «Верните мне эпидуральную анестезию: приключения посредственного родительства».
Текст: Александра Романова
Фото: Facebook
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