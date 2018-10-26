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«Отношения на грани»: 35-летняя Гусева рассказала о том, как проводит время с 51-летним Киркоровым

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я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров и Катя Гусева

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Эффектная блондинка Катя Гусева дала большое интервью Пятому каналу, в котором рассказала о том, что же связывает ее с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Фолловеры Филиппа Киркорова давно заметили, что певец буквально неразлучен с моделью и диджеем Катей Гусевой. Сам артист рассказал в одном из интервью, что чувствует себя очень комфортно рядом с этой девушкой, но предпочитает не загадывать, куда же зайдут их отношения. Блондинка подтвердила слова Филиппа в интервью Пятому каналу, однако намекнула, что готова перевести общение на новый уровень.

«Потрясающий, талантливый, красивый, просто с офигенным чувством юмора человек, на которого хочется равняться, с которым хочется быть, которому хочется соответствовать. У нас сейчас рабочие, дружеские и близкие отношения. Они на какой-то грани, то есть очень сложно сказать, какие они. Я считаю, что время покажет. Но мы близко общаемся и проводим очень много времени вместе», — заявила Гусева.

Екатерина и Филипп давно познакомили своих детей — у девушки есть 14-летняя дочь Арина от первого брака, а у артиста подрастают 6-летняя дочь Алла-Виктория и 6-летний сын Мартин. Катя добавила, что малыши отлично поладили, и они с Филиппом очень этому рады.

Фото и видео: Instagram

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