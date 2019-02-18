Отец невесты Александра Цекало выступает против их брака

Не так давно 57-летний продюсер Александр Цекало объявил о разводе с предыдущей супругой Викторией Галушкой и признался, что вновь влюблен и собирается жениться. Избранницей звезды стала девушка, годящаяся ему в дочери — 27-летняя Дарина Эрвин. О новой возлюбленной Цекало известно немногое, но на днях журналисты «Экспресс-газеты» связались и с родным отцом Дарины Бахытом Сапаровым, и с отчимом Аскаром Мухитдиновым. Мужчины пролили свет на личность девушки.

«Про свою дочь и Цекало я узнал случайно, из интернета. Как отец, я к этому плохо отношусь. Но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)!» — резко заявил отец Дарины.