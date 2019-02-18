logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Отец невесты Александра Цекало выступает против их брака

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Александр Цекало

Arrows-left
Arrows-right
Reload
И родной отец, и отчим Дарины Эрвин негативно высказались о девушке в новом интервью.

Не так давно 57-летний продюсер Александр Цекало объявил о разводе с предыдущей супругой Викторией Галушкой и признался, что вновь влюблен и собирается жениться. Избранницей звезды стала девушка, годящаяся ему в дочери — 27-летняя Дарина Эрвин. О новой возлюбленной Цекало известно немногое, но на днях журналисты «Экспресс-газеты» связались и с родным отцом Дарины Бахытом Сапаровым, и с отчимом Аскаром Мухитдиновым. Мужчины пролили свет на личность девушки.

«Про свою дочь и Цекало я узнал случайно, из интернета. Как отец, я к этому плохо отношусь. Но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)!» — резко заявил отец Дарины.

О характере и прошлом мисс Эрвин рассказал уже ее отчим Аскар Мухитдинов: «Будучи подростком, она постоянно истерила и убегала из дома. Поэтому я настоял на том, чтобы после школы она поступила в американский институт. Его Дарине полностью оплатил я. После окончания я устроил девочку в свою юридическую фирму. Пару лет она работала на меня, а затем пошла учиться в какую-то актерскую школу. Я всю эту семью на своей шее вытащил и сделал для них очень много. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала! Я до сих пор ей все оплачиваю».

Больше об этой истории можно почитать здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Anna Salynskaya / Global Look Press, Facebook

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Это нереальная красота»: Лера Кудрявцева в образе Грейс Келли восхитила поклонников
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
«Ребенка забирал, когда вздумается»: бывшая жена молодого супруга Людмилы Путиной требует алименты и решения вопроса об опеке