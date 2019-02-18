Отец невесты Александра Цекало выступает против их брака

Не так давно 57-летний продюсер Александр Цекало объявил о разводе с предыдущей супругой Викторией Галушкой и признался, что вновь влюблен и собирается жениться. Избранницей звезды стала девушка, годящаяся ему в дочери — 27-летняя Дарина Эрвин. О новой возлюбленной Цекало известно немногое, но на днях журналисты «Экспресс-газеты» связались и с родным отцом Дарины Бахытом Сапаровым, и с отчимом Аскаром Мухитдиновым. Мужчины пролили свет на личность девушки.
«Про свою дочь и Цекало я узнал случайно, из интернета. Как отец, я к этому плохо отношусь. Но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)!» — резко заявил отец Дарины.
О характере и прошлом мисс Эрвин рассказал уже ее отчим Аскар Мухитдинов: «Будучи подростком, она постоянно истерила и убегала из дома. Поэтому я настоял на том, чтобы после школы она поступила в американский институт. Его Дарине полностью оплатил я. После окончания я устроил девочку в свою юридическую фирму. Пару лет она работала на меня, а затем пошла учиться в какую-то актерскую школу. Я всю эту семью на своей шее вытащил и сделал для них очень много. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала! Я до сих пор ей все оплачиваю».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Anna Salynskaya / Global Look Press, Facebook