Отец Бритни Спирс не разрешает ей выйти замуж

Поклонники недоумевают, почему 37-летняя Бритни Спирс не выходит замуж за своего возлюбленного, 25-летнего Сэма Асгари. Как выяснилось, отец певицы, 66-летний Джейми Спирс выступает против этого брака, считая, что молодому возлюбленному его дочери нужен лишь ее капитал, который оценивается более, чем в 200 миллионов долларов.
Кроме того, в течение одиннадцати лет с момента серьезного нервного срыва Бритни ее отец является ее официальным опекуном, поэтому блондинка не имеет права принимать какие-либо решения без его согласия. Тем самым, если певица вопреки позиции отца решит выйти замуж за Сэма Асгари, то этот брак признают незаконным. Надеемся, что артистке удастся уговорить папу!
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram