Отец Бритни Спирс не разрешает ей выйти замуж

Поклонники недоумевают, почему 37-летняя Бритни Спирс не выходит замуж за своего возлюбленного, 25-летнего Сэма Асгари. Как выяснилось, отец певицы, 66-летний Джейми Спирс выступает против этого брака, считая, что молодому возлюбленному его дочери нужен лишь ее капитал, который оценивается более, чем в 200 миллионов долларов.