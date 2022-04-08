От проблем не убежишь! С какими трудностями неизбежно сталкивается каждая пара

Во время конфетно-букетного периода мы находимся в состоянии эйфории, ощущаем «бабочек в животе» и пылаем страстью. Затем чувства постепенно угасают и вытесняются бытом. Но это не значит, что любовь прошла. Рано или поздно на смену охлаждению вновь придет период страсти и влюбленности, пишет Womanhit.

Нельзя избежать и конфликтов в отношениях. Каждая пара с этим однажды столкнется. Главное — не переходить в крайности, спокойно выражать свое недовольство, стараться найти компромисс и научиться уступать друг другу. Эти умения помогут и в случае, если проблемы в личной жизни возникнут у друзей. Так вы сможете обсудить их ошибки, предположить, возможны ли такие обстоятельства в вашем союзе, и разобраться, как избежать подобного финала.

На первых порах мы готовы часами напролет разговаривать с возлюбленным и проявлять неподдельный интерес друг к другу. Затем нередко чувствуем, что докучаем своими разговорами. Иногда приятнее становится даже просто вместе помолчать. К тому же это снижает риск конфликтов, поскольку и безобидная беседа может плавно перейти в выяснение отношений.