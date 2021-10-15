От акне до волос на теле: как понять, что мужчина склонен к измене по его внешности

Однако по нескольким признакам можно узнать о высоком уровне тестостерона у своего партнера, передает Daily Star.

Избыток гормона способствует выработке кожного сала, что влияет на появление прыщей. По той же причине подростки часто страдают от нежелательных высыпаний. Также отмечается обильный рост волос (например, на лице, груди и спине) или, наоборот, облысение, но оно зависит от генетики.

Тестостерон провоцирует скачки давления, резкие перемены настроения, снижение концентрации сперматозоидов и гинекомастию — отек молочных желез и появление женоподобной груди.

Кроме того, наблюдались случаи апноэ во сне. Оно характеризуется потерей дыхания у спящего. Признаками опасного состояния считаются громкий храп, затрудненное дыхание, головная боль утром и повышенная сонливость в течение дня.