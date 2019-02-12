logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Оставляла мужчин у разбитого корыта»: знакомые молодой невесты Александра Цекало рассказали о ее прошлом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Александр Цекало

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В Сети всплыли новые подробности о Дарине Эрвин — новой возлюбленной продюсера Александра Цекало.

В конце прошлого года Александр Цекало неожиданно заявил, что уже развелся с предыдущей супругой Викторией Галушкой и готовится к свадьбе с новой возлюбленной по имени Дарина. Журналисты тут же выяснили, что девушка носит фамилию Эрвин, пытается пробиться в Голливуде, родом из Казахстана и постоянно живет в Нью-Йорке. А на днях знакомые Дарины, найденные журналом StarHit, согласились приподнять завесу тайны над личной жизнью молодой актрисы.

«За ней бегали многие парни, — рассказал знакомый Эрвин изданию. — Некоторые буквально атаковали. Помню, один из них, по имени Джек, постоянно написывал ей в Сети: «Испытываю головокружение от неземной красоты», «Три свидания на неделе и ни одного со мной?», «Думаю, мужчины тратят кучу денег, чтобы погулять за руку с тобой»... Однако Дарина была избирательна, встречалась далеко не с каждым. Тот Джек так и остался у разбитого корыта».

В итоге, по словам этого приятеля, Дарина выбрала среди своих поклонников известного немецкого писателя и провела с ним ни много ни мало 5 лет. «Причина расставания банальная — Дарина не решилась выйти за него замуж, хотя предложение получила. Через шесть месяцев она встретила русского (Александра Цекало, — прим. ред.), с которым до сих пор вместе — уже около года». При этом, как считает тот же знакомый, не все друзья Дарины одобрили ее новый роман — им больше нравился писатель. «Зачем ей нужен Цекало? Деньги? Вы думаете, у нее их нет? Сомневаюсь... Но это ее жизнь! Она всегда была красивой. На мой взгляд, ее лицо не изменилось даже после пластики», — заявил молодой человек.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Facebook

Видео: Youtube.com / Москва 24

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Когда я была толстой и всем нравилась»: Юлия Снигирь удивила поклонников старой фотографией
«Глаза горят у обоих»: Собчак и Богомолов провели вместе уикенд в Париже
«Я позволяла себе то, что не должна позволять жена и мать»: Алена Бабенко рассказала о крахе своего брака
«Рвусь на британский флаг»: поклонники утешают Максима Виторгана в день годовщины брака с Ксенией Собчак
Светлана Зейналова повышает голос на особенную дочь: «Никогда не думала, что мне придется на кого-то кричать»
Татьяна Васильева призналась, что обеспечивает взрослого сына, помогает дочери и платит алименты бывшей невестке