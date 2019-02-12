«Оставляла мужчин у разбитого корыта»: знакомые молодой невесты Александра Цекало рассказали о ее прошлом

В конце прошлого года Александр Цекало неожиданно заявил, что уже развелся с предыдущей супругой Викторией Галушкой и готовится к свадьбе с новой возлюбленной по имени Дарина. Журналисты тут же выяснили, что девушка носит фамилию Эрвин, пытается пробиться в Голливуде, родом из Казахстана и постоянно живет в Нью-Йорке. А на днях знакомые Дарины, найденные журналом StarHit, согласились приподнять завесу тайны над личной жизнью молодой актрисы.

«За ней бегали многие парни, — рассказал знакомый Эрвин изданию. — Некоторые буквально атаковали. Помню, один из них, по имени Джек, постоянно написывал ей в Сети: «Испытываю головокружение от неземной красоты», «Три свидания на неделе и ни одного со мной?», «Думаю, мужчины тратят кучу денег, чтобы погулять за руку с тобой»... Однако Дарина была избирательна, встречалась далеко не с каждым. Тот Джек так и остался у разбитого корыта».