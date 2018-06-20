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«Остановите карусель, я выйду»: Виктория Дайнеко переживает из-за неудач в личной жизни

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Виктория Дайнеко

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31-летняя Виктория Дайнеко намекнула поклонникам, что рассталась с новым бойфрендом спустя всего несколько месяцев отношений.

После развода с супругом и отцом ее дочки Виктории Дайнеко не везет с мужчинами. Не так давно у певицы все же появился бойфренд, которого она не показывала фолловерам, но всячески демонстрировала, что он есть. Тем не менее мужчина уже исчез из жизни звезды, что она дала понять накануне.

«Влюбляться хорошо, до тех пор пока мыльный пузырь не лопнет и на его месте не останется ничего, кроме грязной лужи. Остановите карусель, я выйду...» — написала Виктория в своем микроблоге, выложив селфи в «платье принцессы» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Интернет-пользователи постарались поддержать девушку: «По этому надо уметь влюбляться в себя — особенно будучи такой же очаровательной как Виктория», «Я вот сделала вывод, к сожалению, что лучше позволять себя любить или быть когда любят сильнее... чем сильнее и одержимее чувства, тем сильнее и болезненнее взрыв...», «Все будет хорошо, Викуль. Самое главное в твоей жизни уже случилось», «Без влюбленности не будет бабочек, жизнь одна по это мы хватаемся за любой шанс влюбиться надеясь что этот тот самый!)».

Фото: Instagram

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