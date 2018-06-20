«Остановите карусель, я выйду»: Виктория Дайнеко переживает из-за неудач в личной жизни

После развода с супругом и отцом ее дочки Виктории Дайнеко не везет с мужчинами. Не так давно у певицы все же появился бойфренд, которого она не показывала фолловерам, но всячески демонстрировала, что он есть. Тем не менее мужчина уже исчез из жизни звезды, что она дала понять накануне.

«Влюбляться хорошо, до тех пор пока мыльный пузырь не лопнет и на его месте не останется ничего, кроме грязной лужи. Остановите карусель, я выйду...» — написала Виктория в своем микроблоге, выложив селфи в «платье принцессы» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).