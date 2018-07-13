«Особенная» дочь Ирины Хакамады улетела в романтический отпуск с женихом

Дочь политика и журналиста Ирины Хакамады Мария родилась с синдромом Дауна, но это не помешало девушке адаптироваться в обществе и найти любовь — ее избранником стал спортивный журналист Влад Ситдиков, также «особенный».
На днях пара отправилась в совместный отпуск в Испанию. Влад поделился с фолловерами яркими снимками с возлюбленной. «Погода прекрасна, море теплое, любимая рядом!» — подписал он одну из фотографий.
В комментариях к постам Ситдикова поклонники не перестают восхищаться счастливыми влюбленными. Отметим, что это уже не первая романтическая поездка Марии и Влада на море. Ирина Хакамада полностью доверяет молодому человеку свою дочь.
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram