«Особенная» дочь Ирины Хакамады улетела в романтический отпуск с женихом

Дочь политика и журналиста Ирины Хакамады Мария родилась с синдромом Дауна, но это не помешало девушке адаптироваться в обществе и найти любовь — ее избранником стал спортивный журналист Влад Ситдиков, также «особенный».

На днях пара отправилась в совместный отпуск в Испанию. Влад поделился с фолловерами яркими снимками с возлюбленной. «Погода прекрасна, море теплое, любимая рядом!» — подписал он одну из фотографий.