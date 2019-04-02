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«Опаснейший человек»: Богомолов опубликовал фото Собчак в своем Instagram и иронично высказался о ней

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

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43-летний режиссер больше не скрывает своих чувств к телеведущей.

Не так давно Ксения Собчак объявила о расставании с Максимом Виторганом после шести лет брака, а затем начала выходить в свет с новым возлюбленным — Константином Богомоловым. Влюбленные до сих пор не комментируют свои отношения, однако время от времени в Сети появляются их высказывания друг о друге.

1 апреля, в Международный день смеха, Ксения как-то подшутила над Константином, и он решил публично выразить свои эмоции по этому поводу, опубликовав фото телеведущей в своем микроблоге. «На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, ацки разыгравший меня вчера. Пол дня я бесился и возмущался, потом пол ночи ржал и восхищался», — написал Богомолов (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

На снимке Ксения позирует спиной у собора святого Витта в Праге. Оказалось, недавно влюбленные отправились в короткий совместный отпуск. Напомним, Ксения и Константин уже давно познакомили своих детей от предыдущих браков — 2-летнего Платона и 8-летнюю Аню (дочку Богомолову родила актриса Дарья Мороз, с которой он остался в хороших личных и деловых отношениях).

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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