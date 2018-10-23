«Они отдалились друг от друга»: приятель семьи Высоцкой и Кончаловского высказался о кризисе в их браке

Несмотря на семейную идиллию, которую супруги Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский не устают демонстрировать в соцсетях, в их отношениях все далеко не так радужно. Об этом сообщил в интервью «Экспресс-газете» композитор Эдуард Артемьев — давний друг пары.
«Андрон вроде бы несколько от нее отдалился в последнее время, — рассказал Эдуард Николаевич. — Или она от него. Я могу Андрона только словом поддержать, я же не врач. Он очень корил себя за аварию, и до сих пор легче ему, думаю, не стало. Конечно, он и жена занимаются здоровьем Маши. Дай Бог, чтобы их молитвы были услышаны и девочка встала на ноги».
Напомним, пять лет назад в семье режиссера случилось горе: Кончаловский попал в ДТП во Франции, не справившись с управлением. Травмы получили все, кто находился в машине, но больше всего пострадала дочь Андрея и Юлии Мария. Она впала в кому, в которой находилась на протяжении нескольких лет — по некоторым данным, девочка до сих пор не очнулась. Ни Высоцкая, ни Кончаловский стараются не рассказывать общественности подробностей о состоянии здоровья дочери, ограничиваясь упоминаниями о слабой положительной динамике.
Фото: Petra SchÃnberger, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Ali Magomedov / Global Look Press, Instagram