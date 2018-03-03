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«Она врала мне в лицо»: Анна Хилькевич со скандалом уволила няню

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Фото из Instagram Анны Хилькевич
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31-летняя Анна Хилькевич дала откровенное интервью, в котором рассказала о проблемах с нянями.

Звезда спектакля «Вернувшиеся» Анна Хилькевич призналась, что недавно выгнала с работы няню ее маленькой дочки Арианны. Дело в том, что женщина неоднократно подвергала ребенка опасности, а также допускала халатное поведение.

«Она могла тряпкой вытереть стол, а потом лицо ребенку. Или, например, я ей говорю: пожалуйста, забирайте Арианну из садика только на коляске… Она отвечала: «Да-да-да, конечно». А у меня в районе много подруг живет, и вот одна подруга сфотографировала, как наша няня перебегает дорогу с ребенком на руках, да еще и не по переходу», — рассказала Анна в интервью журналу «7 дней».

Хилькевич добавила, что тот разговор с няней закончился ссорой, однако через некоторое время актриса дала женщине второй шанс. Однако доверия няня уже не вызывала, и она была уволена. «Я поняла одно: няня должна быть умная, и тогда все будет хорошо. Это на самом деле золотое правило», — отметила Анна.

Фото: Instagram

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