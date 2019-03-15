«Она прекрасная, органичная и естественная»: Богомолов впервые высказался о Собчак

Слухи о том, что Ксения Собчак ушла от Максима Виторгана к Константину Богомолову, находят все больше и больше подтверждений. На днях телеведущая побывала на второй премьере сериала «Содержанки», снятого Богомоловым, несмотря на то, что уже блеснула на первом подобном мероприятии в Москве. Правда, на этот раз Ксения предпочла скрыться от любопытных глаз — как сообщает портал Dni.ru, Собчак прошла через черный ход, сидела в дальней ложе и своего присутствия никак не выдала.
Сам же Константин в этот вечер решил говорить исключительно о творческой составляющей общения с Ксенией, а не об их горячо обсуждаемых отношениях. Дело в том, что Собчак сыграла маленькую роль в «Содержанках», но даже этим впечатлила режиссера. «Она прекрасная актриса — органичная, естественная и легкая», — заверил Богомолов корреспондента издания.
К слову, 16 марта в эфир телеканала НТВ выйдет очередной эпизод шоу «Секрет на миллион», и гостьей в студии Леры Кудрявцевой станет именно Ксения Собчак. По информации сразу нескольких СМИ, в этом выпуске Ксения поделится подробностями своего расставания с мужем, а также мыслями о будущих детях. Ждем с нетерпением!
Больше о личной жизни Ксении Собчак можно почитать здесь/a>.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram