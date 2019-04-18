«Она поставила условие»: Марат Башаров вернулся к бывшей жене

Марат Башаров развелся с третьей женой Елизаветой Шевырковой меньше месяца назад. Девушка сама инициировала расставание после того, как муж поднял на нее руку. Теперь знакомые пары сообщают, что они вновь вместе. И ради того, чтобы вернуть семью, Башаров перестал пить.

После развода актер переписал на Елизавету квартиру, которую купил еще до брака. Башаров в интервью рассказывал, что Шевыркова его шантажировала, и ему ничего не оставалось, кроме как отдать недвижимость. Но прошло совсем немного времени, и Марат перестал злиться. Он пояснил, что отдал квартиру по доброй воле, а себе оставил отдельный дом. При этом, по словам актера, с женой они по-прежнему живут вместе, а развод был лишь формальностью.