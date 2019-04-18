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«Она поставила условие»: Марат Башаров вернулся к бывшей жене

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елизавета и Марат по-прежнему вместе

Фото: Instagram
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Друзья актера сообщают, что он вернулся в семью, но должен соблюдать определенные правила.

Марат Башаров развелся с третьей женой Елизаветой Шевырковой меньше месяца назад. Девушка сама инициировала расставание после того, как муж поднял на нее руку. Теперь знакомые пары сообщают, что они вновь вместе. И ради того, чтобы вернуть семью, Башаров перестал пить.

После развода актер переписал на Елизавету квартиру, которую купил еще до брака. Башаров в интервью рассказывал, что Шевыркова его шантажировала, и ему ничего не оставалось, кроме как отдать недвижимость. Но прошло совсем немного времени, и Марат перестал злиться. Он пояснил, что отдал квартиру по доброй воле, а себе оставил отдельный дом. При этом, по словам актера, с женой они по-прежнему живут вместе, а развод был лишь формальностью.

«Они заключили соглашение. Марат обязуется содержать семью. Жена дала ему шанс: разрешила жить вместе, но с условием, что он перестанет пить. Он завязал. Актер выдвинул встречное условие: у их маленького сына Марселя не должно быть другого ˝папы˝, - рассказывает знакомый актера «Комсомольской правде».

Знакомые супругов также заметили перемены в отношениях Лизы и Марата – после развода они стали лучше. По выходным Башаров гуляет с Марселем, и знакомые не сомневаются, что у Марата получится сохранить семью.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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