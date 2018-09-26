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«Она меня довела»: Наталья Краско призналась, что подняла руку на новую возлюбленную своего 87-летнего экс-мужа

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я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Кичемасова и Наталья Краско

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Новая молодая пассия актера Ивана Ивановича Краско обвинила его бывшую жену Наталью в нанесении ей побоев.

Громкий развод Ивана и Натальи Краско продолжается. В дело активно вмешалась новая возлюбленная пожилого актера, массажистка Юлия Кичемасова. Как заявила девушка в студии шоу «На самом деле», недавно она попыталась въехать в квартиру Ивана Ивановича, как он ей и обещал, однако встретила резкий отпор со стороны его экс-супруги Натальи.

«Я захотела встретиться с Натальей вне камер и попросить ее оставить нас с Иваном Ивановичем в покое, собрать вещи и уехать. Ваня мучается, ведь Шевель шантажирует его, что покончит с собой. После этих моих слов у Наташи взгляд стал как у зверя. Пена изо рта, слюни в разные стороны. Вцепилась мне в волосы. Она выдрала мне их с корнем и начала бить меня лицом об стол. У нее еще был перстень на пальце, поэтому у меня много ран и царапин», — призналась Юлия, продемонстрировав синяки и другие увечья на лице.

Впрочем, Наталья все отрицала, появившись в студии. Она заявила, что у нее действительно был неприятный разговор с Юлией, но в итоге она ограничилась лишь пощечиной. Затем в студии шоу появился бойфренд Кичемасовой Роман Добрецов, и выяснилось, что именно он поднял руку на девушку, приревновав ее к Ивану Краско. Юлия сообщила, что боится своего экс-возлюбленного, поэтому намерена сменить место жительства. Шевель в свою очередь рассказала, что разводится с Краско. «Мы подали на развод. Мы с Иваном Ивановичем остались друзьями», — поделилась девушка.

Фото и видео: Instagram

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