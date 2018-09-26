«Она меня довела»: Наталья Краско призналась, что подняла руку на новую возлюбленную своего 87-летнего экс-мужа

Громкий развод Ивана и Натальи Краско продолжается. В дело активно вмешалась новая возлюбленная пожилого актера, массажистка Юлия Кичемасова. Как заявила девушка в студии шоу «На самом деле», недавно она попыталась въехать в квартиру Ивана Ивановича, как он ей и обещал, однако встретила резкий отпор со стороны его экс-супруги Натальи.

«Я захотела встретиться с Натальей вне камер и попросить ее оставить нас с Иваном Ивановичем в покое, собрать вещи и уехать. Ваня мучается, ведь Шевель шантажирует его, что покончит с собой. После этих моих слов у Наташи взгляд стал как у зверя. Пена изо рта, слюни в разные стороны. Вцепилась мне в волосы. Она выдрала мне их с корнем и начала бить меня лицом об стол. У нее еще был перстень на пальце, поэтому у меня много ран и царапин», — призналась Юлия, продемонстрировав синяки и другие увечья на лице.