«Она горько по нему плакала»: Владимир Кузьмин заставил Аллу Пугачеву страдать

Внимание поклонников остается прикованным к рокеру Владимиру Кузьмину, который недавно неожиданно объявил о разводе с молодой супругой. Пока музыкант наслаждается новым романом с сексапильной блондинкой, его друзья вспоминают не менее глубокие отношения Владимира с Аллой Пугачевой.
«Алла горько плакала, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека», — призналась приятельница Владимира Борисовича, актриса Виктория Лазич, в интервью «Комсомольской правде».
Более того, другой друг Кузьмина, композитор Юрий Чернавский, заявил, что тогдашний супруг Примадонны Евгений Болдин очень ревновал ее к Владимиру, но певица не обращала на это внимания и не особенно скрывала свой роман с молодым рокером: «То, с каким обожанием относилась Алла к Кузе, было очевидно всем, включая ее мужа Болдина, который страдал и терпел. Он злился, спрашивал меня, кто этот кудрявый, откуда он взялся. Ревновал. Алла везде таскала Кузю за собой, помогала ему, раскручивала. Покупала ему модные вещи, гитару новую подарила».
При этом супруга Чернавского Татьяна отметила в том же интервью, что, пока Кузьмин встречался с Пугачевой, от него была беременна другая женщина, родившая музыканту дочь Марту.
Фото: Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov, Valery Lukyanov, Alexander Keltik, Evguenii Matveev, Genrietta Peryan / Global Look Press