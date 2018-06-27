«Она горько по нему плакала»: Владимир Кузьмин заставил Аллу Пугачеву страдать

Внимание поклонников остается прикованным к рокеру Владимиру Кузьмину, который недавно неожиданно объявил о разводе с молодой супругой. Пока музыкант наслаждается новым романом с сексапильной блондинкой, его друзья вспоминают не менее глубокие отношения Владимира с Аллой Пугачевой.

«Алла горько плакала, когда Кузьмин после двухлетнего романа объявил ей, что полюбил другую. Она понимала, что не сможет удержать эту буйную натуру. Но она страдала из-за разрыва, потому что действительно любила этого человека», — призналась приятельница Владимира Борисовича, актриса Виктория Лазич, в интервью «Комсомольской правде».