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«Она целует тебя, но так нечестно»: после развода Ани Лорак выпустила пронзительную песню

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Ани Лорак

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18 октября в Youtube появилась новая песня Ани Лорак «Сон» — первая после расставания с супругом Муратом Налчаджиоглу.

Видимо, 40-летняя Ани Лорак пытается найти утешение в работе после новостей о ее разводе с мужем. Звезда пока официально не подтвердила, но и не опровергла эту информацию — зато она выплеснула свои эмоции в новой песне «Сон», видео со словами которой появилось в Сети.

«Я видела сон, в котором она целует тебя / Но так нечестно / Я видела сон, прошу об одном / Чтобы он не оказался вещим», — поет Ани в композиции.

Напомним, в сентябре этого года общественность была шокирована, узнав, что, пока Ани Лорак зарабатывает деньги на жизнь своей семьи, ее супруг, Мурат Налчаджиоглу, проводит время в одном из киевских караоке-клубов в компании молодой красотки Яны Беляевой. А уже в октябре украинские СМИ сообщили, что Ани рассказала своим нотариусам о недавно начавшемся судебном процессе. Певица была замужем за турецким бизнесменом 9 лет. У них есть общая 7-летняя дочь София.

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Ани Лорак

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