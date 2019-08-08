«Он стриг газон, а затем пошел жениться»: пользователи Сети раскритиковали свадебный костюм жениха

Пока невесты обдумывают каждую деталь самого важного для них мероприятия, чтобы оно получилось именно таким, каким они себе его рисовали в самых смелых мечтах, женихи ведут себя более расслабленно и не заморачиваются, если вдруг что-то пойдет не по плану.

Так, например, повел себя молодой мужчина, чья фотография попала в тематическую свадебную группу на Facebook и тут же разошлась по Сети. Пользователей возмутил и шокировал тот факт, что невеста на этих снимках была в традиционном кружевном наряде, в то время как жених позволил себе вольность в виде помятой рубашки с закатанными рукавами, шорт с заплатками и галстука нежно-персикового оттенка, который ничуть не украшал этот весьма сомнительный ансамбль. Довершением всего стали кроссовки, которые многие пользователи сочли неподобающими для столь торжественного мероприятия.