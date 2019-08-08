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«Он стриг газон, а затем пошел жениться»: пользователи Сети раскритиковали свадебный костюм жениха

Пока молодожены всего мира ломают голову над тем, как организовать свою свадьбу, чтобы она запомнилась не только им, но и гостям на всю жизнь, этот новоиспеченный жених решил не заморачиваться и сделал ставку на комфорт.

Пока невесты обдумывают каждую деталь самого важного для них мероприятия, чтобы оно получилось именно таким, каким они себе его рисовали в самых смелых мечтах, женихи ведут себя более расслабленно и не заморачиваются, если вдруг что-то пойдет не по плану.

Так, например, повел себя молодой мужчина, чья фотография попала в тематическую свадебную группу на Facebook и тут же разошлась по Сети. Пользователей возмутил и шокировал тот факт, что невеста на этих снимках была в традиционном кружевном наряде, в то время как жених позволил себе вольность в виде помятой рубашки с закатанными рукавами, шорт с заплатками и галстука нежно-персикового оттенка, который ничуть не украшал этот весьма сомнительный ансамбль. Довершением всего стали кроссовки, которые многие пользователи сочли неподобающими для столь торжественного мероприятия.

Фото: Facebook.com/thatsitimweddingshaming

Люди тут же начали высказывать свое негодование, оставив под свадебным снимком около 300 комментариев, как передает британское издание Daily Mail.

«Он выглядит как мой дедушка. Даже если это была бюджетная свадьба, это не повод было выбирать наряд как у бомжа», «Что с ним случилось? Почему он так одет?», «Такое ощущение, что утром ему надо было косить газон, но после он забыл переодеться и побежал сразу жениться», «Это настолько ужасно, что у меня даже нет слов», «Если его женщина приложила столько усилий, чтобы выглядеть подобающим образом в этот важный день, то почему он не последовал ее примеру?», «Серьезно? Он считает, что шорты с дырами могут быть уместными на свадьбе?», «Это просто неуважительно», - негодовали пользователи Сети, раскритиковав в пух и прах образ нерадивого жениха.

А как вы считаете, могут ли молодожены самовыражаться подобным образом на собственной свадьбе или им стоит придерживаться общепринятых норм и традиций?

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo, facebook

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