«Он предал меня»: экс-супруга Андрея Гайдуляна назвала причину их развода

«Я не страдаю, я не умираю! Это «Жизнь» как принято говорить в обществе )) Это мое ощущение и мое мнение! Почему? Как? Зачем? Не разгребеш! По итогу — искренне прошу, желаю и уверенна! каждый должен быть счастлив) И у каждого оно свое! Хочу ли я семьи, Да! Верю ли я людям, Да! По одному, всех не судят!» — так туманно объяснила Очилова свой пост в микроблоге, где на вопрос, разговаривает ли с Гайдуляном, она ответила: «Нет! Он предал меня)) Он не хотел, так получилось))» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Эту «чашку» точно не склеить. Недавно Андрей вышел в свет со своей новой девушкой Александрой Велескевич, а их друзья сообщили журналистам, что влюбленные уже стали жить вместе. Диана тем временем пока не нашла новую любовь, она активно занимается своей карьерой. Девушка пробует себя в качестве блогера и театральной актрисы.

Фото: Instagram