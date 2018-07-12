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«Он предал меня»: экс-супруга Андрея Гайдуляна назвала причину их развода

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Диана Очилова

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27-летняя Диана Очилова откровенно высказалась о расставании с бывшим мужем Андреем Гайдуляном.

Звезда сериалов «Универ» и «Саша+Таня» Андрей Гайдулян внезапно развелся с женой, актрисой Дианой Очиловой, осенью прошлого года. Многим поклонникам казалось, что пара абсолютно счастлива вместе, учитывая, что они вместе прошли через тяжелую болезнь актера — у него диагностировали рак. До свадьбы влюбленные были вместе 6 лет.

И Андрей, и Диана уже не раз намекали в различных интервью, что крупно поссорились, но лишь на днях девушка призналась, что больше не общается с экс-мужем, поскольку он ее предал.

«Я не страдаю, я не умираю! Это «Жизнь» как принято говорить в обществе )) Это мое ощущение и мое мнение! Почему? Как? Зачем? Не разгребеш! По итогу — искренне прошу, желаю и уверенна! каждый должен быть счастлив) И у каждого оно свое! Хочу ли я семьи, Да! Верю ли я людям, Да! По одному, всех не судят!» — так туманно объяснила Очилова свой пост в микроблоге, где на вопрос, разговаривает ли с Гайдуляном, она ответила: «Нет! Он предал меня)) Он не хотел, так получилось))» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Эту «чашку» точно не склеить. Недавно Андрей вышел в свет со своей новой девушкой Александрой Велескевич, а их друзья сообщили журналистам, что влюбленные уже стали жить вместе. Диана тем временем пока не нашла новую любовь, она активно занимается своей карьерой. Девушка пробует себя в качестве блогера и театральной актрисы.

Фото: Instagram

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