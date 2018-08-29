«Он никогда не дает мне упасть»: Екатерина Андреева показала нежное фото с мужем и рассказала о любви

Телеведущая Екатерина Андреева и предприниматель Душан Перович — на редкость гармоничная пара. «Наполовину черногорец, на четверть серб и на четверть русский», — так описала однажды звезда своего второго мужа. Ее мужчина нашел сам, сам добился: «Душка увидел меня по телевизору, но не смог сразу разобрать имя и фамилию – слова длинные, язык незнакомый. Он успевал записать лишь одну букву до того момента, когда титр исчезал. Да я и не каждый день работала в программе "Утро" – только в среду, по-моему. И вот он каждую среду с утра садился перед телевизором с блокнотиком и записывал буковки. Потом стал искать варианты как познакомиться», — рассказывала звезда. Добивался свою даму сердца Душан три года: на момент знакомства она была замужем. Сейчас Екатерина счастлива, что не упустила свою любовь.

«Любовь — как много в этом слове для сердца каждого слилось. Ее все ждут, сердце замирает. Ее нет — страдание. Она есть — страдание. Она есть — блаженство. Она, она, она.... Эти шесть букв могут изменить все, вознести к вершинам и снизверзнуть в пропасть — если без ответа. За что ею награждают? За что ее лишают? Ты любишь — значит не все потеряно. Значит все еще будет. И сердце наполненное Любовь and Love — не пропадет, найдет, дождется. Половинка есть у каждого. Но может она затеряться в пути. И если знать, что она есть и именно твоя, не ждать, а именно знать, что там где-то она пакует чемоданы и покупает билет к тебе — так и будет. И никогда еще ничего хорошего не рождалось от ненависти. И всегда — прекрасное от Любви. И для меня страшное — если половина была в поле зрения, а ее не заметили или даже оттолкнули, а потом сидят и ждут у моря погоды — и ноют — нет ее, да нет ее... А вот для этого и нужно сердце открывать, злобу не питать, ненависть не культивировать, зависть в ж..., а то потолкается, потолкается половинка и скажет — ну ее, эту чувырлу, пойду другую искать — и так до бесконечности — и не найдет. А чувырла будет сидеть, ждать и не дождется», — написала она.