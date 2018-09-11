«Он не отвертится»: перед свадьбой Татьяна Терешина проверит жениха на детекторе лжи

Через несколько дней, 16 сентября, экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина выйдет замуж за бизнесмена по имени Олег. А еще через несколько месяцев певица родит супругу сына. Но недавно семейное счастье Татьяны оказалось под угрозой — в Сети всплыл видеоролик, на котором Олег запечатлен в объятиях неизвестной блондинки.

Однако Терешина отнеслась к ситуации с юмором и призналась фолловерам, что безоговорочно верит возлюбленному, хотя несложно догадаться, что эти неприятные слухи задели ее за живое: «Запишем его и за одно мой ДЕТЕКТОР ЛЖИ, где я задам Главный вопрос ТЫ ИЗМЕНЯЛ МНЕ ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВООБЩЕ? Вы же понимаете, что он не отвертится и не обманит полиграф??? Никак!! И выставим! На днях! Перед нашей свадьбой. После этого каждого, кто посмеет написать хоть одно упоминание про эту акцию одной влюбленной в него дуры, будет заблокирован» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).