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«Он не отвертится»: перед свадьбой Татьяна Терешина проверит жениха на детекторе лжи

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Терешина с женихом

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39-летняя Татьяна Терешина еще раз высказалась о предполагаемой измене своего будущего 23-летнего мужа.

Через несколько дней, 16 сентября, экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина выйдет замуж за бизнесмена по имени Олег. А еще через несколько месяцев певица родит супругу сына. Но недавно семейное счастье Татьяны оказалось под угрозой — в Сети всплыл видеоролик, на котором Олег запечатлен в объятиях неизвестной блондинки.

Однако Терешина отнеслась к ситуации с юмором и призналась фолловерам, что безоговорочно верит возлюбленному, хотя несложно догадаться, что эти неприятные слухи задели ее за живое: «Запишем его и за одно мой ДЕТЕКТОР ЛЖИ, где я задам Главный вопрос ТЫ ИЗМЕНЯЛ МНЕ ХОТЬ ОДНАЖДЫ ВООБЩЕ? Вы же понимаете, что он не отвертится и не обманит полиграф??? Никак!! И выставим! На днях! Перед нашей свадьбой. После этого каждого, кто посмеет написать хоть одно упоминание про эту акцию одной влюбленной в него дуры, будет заблокирован» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Большинство подписчиков поддержали Татьяну и пожелали ей меньше переживать, но нашлись и те, кто раскритиковал ее эмоциональное поведение: «Тань зря нервы тратите, чем будете спокойнее, тем будет спокойнее ребеночек», «Взрослая женщина, а будто вам 16, пытаетесь что-то кому-то доказать. Это жесть. Такой бред», «Мысли, в голове, изложенные на бумаге могут материализоваться, не дай, космос, этому быть конечно!», «Детектор обмануть легко, Вы в каком веке живете?», «Татьяна, добрый день. Вы великолепны. дай бог Вам здоровья, и здоровья сыночку».

Фото и видео: Instagram

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