Он не целует, не говорит, что любит: как узнать об угасших чувствах мужчины

Обычно партнеры могут позволить себе намекнуть на недостатки своей возлюбленной, но делают это предельно осторожно и тактично. А те мужчины, которые перестали испытывать светлые чувства к женщине, могут критиковать внешность впрямую. Причем они позволяют себе делать замечания даже при посторонних. То же касается и случаев, когда ухажер избегает разговоров о будущем и всякого рода обещаний. Это означает, что в его представлениях вас нет.

Зачастую мужчины невыносимые собственники. Если женщина ранее ощущала ревность со стороны возлюбленного, а затем такие чувства пропали, тоже можно предположить, что любовь прошла.

Представителям сильного пола в целом не свойственно первым проявлять нежность: одаривать поцелуями и объятиями свою супругу. Однако они постоянно отвечают на такие жесты взаимностью, исключение — когда дама неприятна или вызывает раздражение по поводу и без.