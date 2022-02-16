Он не целует, не говорит, что любит: как узнать об угасших чувствах мужчины
Обычно партнеры могут позволить себе намекнуть на недостатки своей возлюбленной, но делают это предельно осторожно и тактично. А те мужчины, которые перестали испытывать светлые чувства к женщине, могут критиковать внешность впрямую. Причем они позволяют себе делать замечания даже при посторонних. То же касается и случаев, когда ухажер избегает разговоров о будущем и всякого рода обещаний. Это означает, что в его представлениях вас нет.
Зачастую мужчины невыносимые собственники. Если женщина ранее ощущала ревность со стороны возлюбленного, а затем такие чувства пропали, тоже можно предположить, что любовь прошла.
Представителям сильного пола в целом не свойственно первым проявлять нежность: одаривать поцелуями и объятиями свою супругу. Однако они постоянно отвечают на такие жесты взаимностью, исключение — когда дама неприятна или вызывает раздражение по поводу и без.
Явным признаком угасших чувств оказывается и избегание мужчиной совместного времяпрепровождения. Он задерживается на работе или часто ездит в командировки, уходит в гараж и прочее.
В представлении каждой девушки возлюбленный становится настоящей опорой, но когда к ней нет чувств, появляется равнодушие, пишут «БелНовости».
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