«Он настаивал на аборте, а потом выбирал имя малышке»: покинутая звездой «Кадетства» Головиным экс-возлюбленная рассказала об их отношениях

Как и предсказывала подруга молодого актера Александра Головина Настасья Самбурская, его бывшая возлюбленная Светлана Белогурова решила обратиться за помощью к Дмитрию Борисову и зрителям его шоу «Пусть говорят». Дело в том, что девушка уже несколько месяцев безуспешно требует алименты от экс-бойфренда, поскольку ей не на что содержать их общую 8-месячную дочку.
«Он настаивал на прерывании беременности. Говорил: «Я не рад этому ребенку. Делай аборт, начнем все сначала». Сейчас Оливии уже восемь месяцев. За это время мы с Сашей ни разу нормально не поговорили. Я звонила ему, писала. Единственное, что недавно он ответил мне следующее: «Свет, я не против сделать ДНК-тест». Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — заявила Светлана.
Коллега Головина по «Кадетству» Кирилл Емельянов, также появившийся в студии, встал на его сторону: «Сашка всегда был легкомысленным, у него много девушек. Но, насколько я знаю, он помогал Светлане деньгами, когда та была беременна. Может, она сама неправильно себя вела и испугала его? Мне кажется, глупо его шантажировать, как это делает Света».
Напомним, в скандал оказалась замешанной и актриса Настасья Самбурская, которая якобы все это время давала приют Светлане и ее дочке «по знакомству» в своей московской квартире, но затем, предположительно решив поддержать давнего друга, стала настаивать на выезде девушки в другое место проживания. Звезда в долгу не осталась и опубликовала переписку с Александром, в которой пытается его образумить, и в свою очередь обвинила Светлану и ее адвоката Екатерину Гордон в пиаре за ее счет.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram