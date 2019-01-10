«Он настаивал на аборте, а потом выбирал имя малышке»: покинутая звездой «Кадетства» Головиным экс-возлюбленная рассказала об их отношениях

Как и предсказывала подруга молодого актера Александра Головина Настасья Самбурская, его бывшая возлюбленная Светлана Белогурова решила обратиться за помощью к Дмитрию Борисову и зрителям его шоу «Пусть говорят». Дело в том, что девушка уже несколько месяцев безуспешно требует алименты от экс-бойфренда, поскольку ей не на что содержать их общую 8-месячную дочку.

«Он настаивал на прерывании беременности. Говорил: «Я не рад этому ребенку. Делай аборт, начнем все сначала». Сейчас Оливии уже восемь месяцев. За это время мы с Сашей ни разу нормально не поговорили. Я звонила ему, писала. Единственное, что недавно он ответил мне следующее: «Свет, я не против сделать ДНК-тест». Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — заявила Светлана.