«Он на всю жизнь остался мальчиком»: мама Порошиной высказалась о ее экс-супруге

Не так давно актриса Мария Порошина неожиданно развелась с Ильей Древновым после 17 лет брака. Актриса призналась в одном из интервью, что встретила новую любовь, мужчину, который является отцом ее будущего сына. Оказалось, Мария делилась проблемами в своем браке с мамой Наталией Красноярской, и та поддержала дочь, когда она приняла непростое решение о расставании.

«Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи. Никакой, — рассказала Наталия в программе «Ты не поверишь!». — Маша даже дом строила одна, а он не хотел, говорил, что это лишние затраты. Я сама учила его дрель в руках держать».