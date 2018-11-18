logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Он на всю жизнь остался мальчиком»: мама Порошиной высказалась о ее экс-супруге

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Мария Порошина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Самый близкий человек Марии Порошиной — ее мама Наталия Красноярская — впервые прокомментировала громкий развод дочери с Ильей Древновым.

Не так давно актриса Мария Порошина неожиданно развелась с Ильей Древновым после 17 лет брака. Актриса призналась в одном из интервью, что встретила новую любовь, мужчину, который является отцом ее будущего сына. Оказалось, Мария делилась проблемами в своем браке с мамой Наталией Красноярской, и та поддержала дочь, когда она приняла непростое решение о расставании.

«Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи. Никакой, — рассказала Наталия в программе «Ты не поверишь!». — Маша даже дом строила одна, а он не хотел, говорил, что это лишние затраты. Я сама учила его дрель в руках держать».

Женщина добавила, что сейчас, когда Мария беременна уже в пятый раз, она по-прежнему — по привычке — пропадает на работе. А в это время у актрисы в доме работают сразу три няни, которые помогают ей с уходом за младшими дочерьми: 13-летней Серафимой, 8-летней Аграфеной и 2-летней Глафирой. Родители Порошиной (которые давно в разводе) не сомневаются, что она справится со всеми испытаниями и еще обязательно будет счастлива.

Фото: Nadezhda Lebedeva / Global Look Press, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...