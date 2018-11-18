«Он на всю жизнь остался мальчиком»: мама Порошиной высказалась о ее экс-супруге

Не так давно актриса Мария Порошина неожиданно развелась с Ильей Древновым после 17 лет брака. Актриса призналась в одном из интервью, что встретила новую любовь, мужчину, который является отцом ее будущего сына. Оказалось, Мария делилась проблемами в своем браке с мамой Наталией Красноярской, и та поддержала дочь, когда она приняла непростое решение о расставании.
«Есть мужчины, которые воспитываются мужчинами, а есть те, кто на всю жизнь остаются мальчиками. У нее не было помощи. Никакой, — рассказала Наталия в программе «Ты не поверишь!». — Маша даже дом строила одна, а он не хотел, говорил, что это лишние затраты. Я сама учила его дрель в руках держать».
Женщина добавила, что сейчас, когда Мария беременна уже в пятый раз, она по-прежнему — по привычке — пропадает на работе. А в это время у актрисы в доме работают сразу три няни, которые помогают ей с уходом за младшими дочерьми: 13-летней Серафимой, 8-летней Аграфеной и 2-летней Глафирой. Родители Порошиной (которые давно в разводе) не сомневаются, что она справится со всеми испытаниями и еще обязательно будет счастлива.
Давно не делала новые фото... сомневалась, будет ли хорошо... и просто не было времени. Но сейчас я рада, что это ожидание переросло в знакомство с такими чудесными людьми и профессионалами в своём деле!!! Александр - прекрасный фотограф, Эмиль - замечательный визажист, их работы вы можете увидеть у меня тут. Искренне пишу тут, что думаю, потому что съемка мне очень понравилась! Спасибо Эмилю @emil_dolgatov и Саше @alexander_photography1 за то, что подарили мне и моим детям такие фотографии ✨♥️ Радуюсь ТАЛАНТАМ! 🕊☝️
Фото: Nadezhda Lebedeva / Global Look Press, Instagram