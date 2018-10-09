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«Он мог посмеяться и повести себя жестко, но не более того»: певица Ирина Отиева защитила Александра Серова

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Александр Серов

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59-летняя джаз-дива Ирина Отиева встала на защиту давнего приятеля и коллеги, 64-летнего Александра Серова.

Конфликт певца Александра Серова и молодой экс-участницы «Дома-2» Дарьи Друзьяк в самом разгаре. Многие помнят, что еще во время развода экс-супруга певца Елена Стебенева обвиняла его во всех грехах, в том числе в постоянных изменах, происходивших на гастролях. Однако подруга Серова, известная джазовая певица Ирина Отиева, придерживается другого мнения.

«Я не видела, чтобы Саша Лене изменял! — рассказала Ирина Адольфовна в интервью порталу Sobesednik.ru. — В свое время мы довольно часто гастролировали вместе. После концертов собирались, как правило, у него в номере: ужинали, болтали ночи напролет. Саша всегда вел себя достойно. Да, он мог пофлиртовать, посмеяться, но не более того. Если бы что-то было, мы бы все об этом знали».

Отиева добавила: «Саша остался довольно жестким человеком. Однажды я видела, как он достаточно резко ответил Мишель. Было очень некрасиво, она расплакалась. В тот момент я даже подумала: «Зачем же с детьми так?» Что касается их отношений с Леной, то это совершенно не мое дело, как они будут общаться дальше. Они должны разобраться сами».

Фото: Instagram

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