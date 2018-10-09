«Он мог посмеяться и повести себя жестко, но не более того»: певица Ирина Отиева защитила Александра Серова

Конфликт певца Александра Серова и молодой экс-участницы «Дома-2» Дарьи Друзьяк в самом разгаре. Многие помнят, что еще во время развода экс-супруга певца Елена Стебенева обвиняла его во всех грехах, в том числе в постоянных изменах, происходивших на гастролях. Однако подруга Серова, известная джазовая певица Ирина Отиева, придерживается другого мнения.

«Я не видела, чтобы Саша Лене изменял! — рассказала Ирина Адольфовна в интервью порталу Sobesednik.ru. — В свое время мы довольно часто гастролировали вместе. После концертов собирались, как правило, у него в номере: ужинали, болтали ночи напролет. Саша всегда вел себя достойно. Да, он мог пофлиртовать, посмеяться, но не более того. Если бы что-то было, мы бы все об этом знали».