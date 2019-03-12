«Он меня по лицу — хрясь, а я его туфлей лупила»: 81-летняя Эдита Пьеха вспомнила о драках с первым мужем

После свадьбы с Броневицким ее судьба в каком-то смысле повторилась — супруг устраивал певице безумные сцены ревности. «Я возвращаюсь от портнихи, а Сан Саныч меня встречает: «Ты опять шлялась с кем-то!» И хрясь меня по лицу. Так я в ответ ему тоже — хрясь! Вот так мы дрались иногда», — призналась Эдита Станиславовна в эфире программы.

Артистка уверена, что ее мужу была свойственна патологическая ревность. Тем не менее вместе они прожили 20 лет. Пьеха заявила, что очень любила мужа, но жить с ним было крайне сложно. Напомним, певица родила Александру Александровичу свою единственную дочь Илону, сын которой, Стас Пьеха, также стал известным артистом своего поколения.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Valeriy Matusov, Olga Loskutova, Evguenii Matveev / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Стас Пьеха, НТВ