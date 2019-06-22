«Он меня чуть не убил»: Анжелика Агурбаш откровенно рассказала о муже-тиране

Роман с бизнесменом Николаем Агурбашем оказался самым громким в жизни певицы. Анжелика признается, что не сразу узнала, что Николай был женат и воспитывал четверых детей: «Поначалу я не знала, что у Николая жена и четверо детей. Потом он начал рассказывать, как несчастлив в браке, что с женой живет только ради детей. Он хотел купить мне квартиру в Москве и выделить деньги на содержание. Но это была совсем не моя роль, поэтому я отказалась. После этого Николай предложил мне стать его женой».

В 2001 году Анжелика стала женой Николая Агурбаша, а спустя три года после свадьбы у пары родился сын Анастас. Певица вспоминает, что бизнесмен стал ее продюсером и помог прославиться далеко за пределами Беларуси, однако сказке пришел конец: «Последние три года были самыми ужасными. Я перестала узнавать своего мужа, который помешался на шоу-бизнесе. Он на полном серьезе говорил мне: «Ты — никто, а я твой земной Бог. Я тебя сделал». Доходило до того, что Николай приходил на репетиции и учил моих танцоров. Ни один клип не снимался без него. Он полностью подчинил себе мою карьеру». Анжелика вспоминает, что экс-супруг не только испытывал ее психику, но и поднимал на нее руку: «Я ушла от Агурбаша после того как однажды ночью он меня чуть не убил. С утра я умоляла его отпустить нас с сыном хотя бы в школу. До сих пор помню, с какой радостью уезжала из нашего дома. Ушла без вещей, денег».

Тем не менее, несмотря на очень тяжелый развод, Анжелика Агурбаш уверена, что благодаря бывшему мужу смогла стать сильной и независимой артисткой.