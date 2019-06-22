«Он меня чуть не убил»: Анжелика Агурбаш откровенно рассказала о муже-тиране

Высокая красавица-блондинка Анжелика Агурбаш пленила своим голосом не одно сердце, однако так и не смогла найти свое счастье. Певица была замужем трижды, однако каждый брак заканчивался разводом. Первый брак артистки с режиссером Игорем Линевым продлился всего два года. Причиной развода стала неверность супруга – в эфире программы «Судьба человека» Анжелика рассказала об изменах первого мужа. «Я уходила от мужа с какой-то колоссальной уверенностью в том, что все смогу. Так получилось, что всех троих детей я поднимала самостоятельно, но не жалею об этом», — призналась Анжелика. Культурист Валерий Бизюк также не стал тем самым мужчиной в жизни Анжелики. Певица чувствовала, что их роман обречен. Многие знакомые, узнав о беременности Агурбаш, рекомендовали ей сделать аборт, но Анжелика родила сына и, вскоре после его рождения, поставила точку в этих отношениях.
Роман с бизнесменом Николаем Агурбашем оказался самым громким в жизни певицы. Анжелика признается, что не сразу узнала, что Николай был женат и воспитывал четверых детей: «Поначалу я не знала, что у Николая жена и четверо детей. Потом он начал рассказывать, как несчастлив в браке, что с женой живет только ради детей. Он хотел купить мне квартиру в Москве и выделить деньги на содержание. Но это была совсем не моя роль, поэтому я отказалась. После этого Николай предложил мне стать его женой».
В 2001 году Анжелика стала женой Николая Агурбаша, а спустя три года после свадьбы у пары родился сын Анастас. Певица вспоминает, что бизнесмен стал ее продюсером и помог прославиться далеко за пределами Беларуси, однако сказке пришел конец: «Последние три года были самыми ужасными. Я перестала узнавать своего мужа, который помешался на шоу-бизнесе. Он на полном серьезе говорил мне: «Ты — никто, а я твой земной Бог. Я тебя сделал». Доходило до того, что Николай приходил на репетиции и учил моих танцоров. Ни один клип не снимался без него. Он полностью подчинил себе мою карьеру». Анжелика вспоминает, что экс-супруг не только испытывал ее психику, но и поднимал на нее руку: «Я ушла от Агурбаша после того как однажды ночью он меня чуть не убил. С утра я умоляла его отпустить нас с сыном хотя бы в школу. До сих пор помню, с какой радостью уезжала из нашего дома. Ушла без вещей, денег».
Тем не менее, несмотря на очень тяжелый развод, Анжелика Агурбаш уверена, что благодаря бывшему мужу смогла стать сильной и независимой артисткой.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Gennadii Usoev, Alexander Keltik/Globallookpress
Видео: YouTube
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