«Он был не в моем вкусе»: Ольга Дроздова откровенно рассказала об отношениях с Дмитрием Певцовым

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов — одна из самых красивых пар в отечественном кинематографе. Будущие супруги познакомились в 1991 году на съемках фильма, в котором играли влюбленных, а после кинороман перетек в реальную жизнь. Пара довольно редко откровенничает о личной жизни, но не так давно актриса сделала исключение для Сергея Майорова и его программы «Однажды».

Ольга признается, что не понимает, как попала в ловко расставленные Дмитрием сети: «Он сейчас рассказывает, он писатель, он фантазер, он сказал, что он прямо видел чуть ли не свечение вокруг нас, какие-то искры там побежали, какие-то молнии грохнули, когда мы увидели друг друга. Да не было, у меня во всяком случае, ни молний, никаких. Вообще, он был не в моем вкусе. Мне всегда другие мужчины нравились. И как-то, как-то случилось вообще, я до сих пор не понимаю, честно говоря, как он умудрился меня заарканить».

Даже спустя более 25 лет с начала отношений паре удается сохранять романтику. «Я стараюсь ее удивлять, поражать, завоевывать и стараюсь соответствовать ее представлению о том, каким должен быть ее идеальный мужчина. А потом вообще любовь – это работа. Если кто не в курсе, это работа, направленная, прежде всего, на себя. Не на то, что «Я ее сломаю, я ее переделаю». Если два человека будут менять себя для того, чтобы остаться вместе – вот это и есть настоящая любовь», — уверен Дмитрий Певцов.