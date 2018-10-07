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«Он был не в моем вкусе»: Ольга Дроздова откровенно рассказала об отношениях с Дмитрием Певцовым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дмитрия Певцова

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Актриса стала героиней нового выпуска шоу «Однажды».

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов — одна из самых красивых пар в отечественном кинематографе. Будущие супруги познакомились в 1991 году на съемках фильма, в котором играли влюбленных, а после кинороман перетек в реальную жизнь. Пара довольно редко откровенничает о личной жизни, но не так давно актриса сделала исключение для Сергея Майорова и его программы «Однажды».

Ольга признается, что не понимает, как попала в ловко расставленные Дмитрием сети: «Он сейчас рассказывает, он писатель, он фантазер, он сказал, что он прямо видел чуть ли не свечение вокруг нас, какие-то искры там побежали, какие-то молнии грохнули, когда мы увидели друг друга. Да не было, у меня во всяком случае, ни молний, никаких. Вообще, он был не в моем вкусе. Мне всегда другие мужчины нравились. И как-то, как-то случилось вообще, я до сих пор не понимаю, честно говоря, как он умудрился меня заарканить».

Даже спустя более 25 лет с начала отношений паре удается сохранять романтику. «Я стараюсь ее удивлять, поражать, завоевывать и стараюсь соответствовать ее представлению о том, каким должен быть ее идеальный мужчина. А потом вообще любовь – это работа. Если кто не в курсе, это работа, направленная, прежде всего, на себя. Не на то, что «Я ее сломаю, я ее переделаю». Если два человека будут менять себя для того, чтобы остаться вместе – вот это и есть настоящая любовь», — уверен Дмитрий Певцов.

Долгое время актерской чете не удавалось стать родителями. «Уже мы смирились, мы уже знали, что мы будем друг друга растить и чужих детей. А у нас их было много — детей друзей, и все… все на том. Некоторые меня просто мамой уже обзывали, вот. И как-то смирились. Молились, конечно, очень много молились. Не, ну, можно было от кого-то другого родить, наверное, но вот с Дмитрием Анатольевичем не получалось. Но с другими я что-то не попробовала, не успела», — вспоминает Ольга Дроздова. Тем не менее, в 2007 году у пары родился сын Елисей. Рождение мальчика позволило актрисе посмотреть на мужа по-новому: «В этом есть какая-то… какая-то «фрейдистская» какая-нибудь залипуха, потому что, как ни странно, жены на них внимание обращают… обращают больше после родов мальчика. И они им становятся более любопытны».

Отношения в этой паре полны самоиронии. Например, Ольга шутит, что уже «довольно долго» живет с супругом: «Я все время ему говорю: «Чет долго как-то. А если я вдруг влюблюсь и пойду куда-нибудь». Он отвечает: «Ну, сходи, вернешься потом. Главное, чтобы тебе хорошо было». И чего-то не хочется никуда идти после этого»».

Напомним, брак с Дмитрием Певцовым стал для Ольги Дроздовой вторым. Первым супругом именитой актрисы был чемпион СССР по академической гребле Александр Боровиков. До знакомства с Дроздовой Певцов состоял в гражданском браке с коллегой по цеху Ларисой Блажко, в 1990 году подарившей ему сына Дмитрия. Даниил Певцов погиб 3 сентября 2012 года в результате несчастного случая.

Фото: Genrietta Peryan, Anatoly Lomohov/Globallookpress, instagram

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