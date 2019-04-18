Ольга Серябкина рассказала, почему отказалась выйти замуж

Ольга подчеркнула, что очень ответственно относится к созданию семьи и рождению детей, поэтому до сих пор она не стала мамой: «Я очень люблю детей, но отношусь к ним ответственно. Если бы я так не относилась, уже имела бы детей 15. Просто я думаю, что семья оказывает сильнейшее воздействие на ребенка. Если он зачат в любви, то в дальнейшем имеет меньше проблем. Комплексы, неудачи — все это зарождается в детстве. Хочется завести детей, но, наверное, уже не 15». При этом, певица предпочла не уточнять, состоит ли она сейчас в отношениях.

Также Ольга Серябкина затронула тему своего романа с Егором Кридом, слухи о котором продолжительное время муссировались в СМИ: «На одном из концертов мы просто делились музыкой, рассказывали друг другу про треки. Ему очень понравилась песня «Если ты меня не любишь», и он захотел ее исполнить. Но мы с Егором никогда не встречались. Так что я не являюсь бывшей Егора Крида».