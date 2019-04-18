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Ольга Серябкина рассказала, почему отказалась выйти замуж

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Серябкина

Фото: Instagram Ольги Серябкиной (@serebro_official)
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Экс-участница группы SEREBRO дала редкое интервью о личной жизни.

34-летняя певица, поэт и композитор Ольга Серябкина предпочитает скрывать личную жизнь. В новом выпуске YouTube-шоу «Маша спросит» бывшая солистка группы SEREBRO откровенно рассказала, почему отказалась выйти замуж.

По словам певицы, несколько лет назад она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, однако желание продолжать карьеру оказалось для нее важнее: «Он тоже творческий человек. Я влюбилась. Он предложил мне выйти замуж и уехать в другой город, чтобы меня никто не нашел. Я чуть не согласилась все бросить. Был такой момент, что ему нужно было меня хватать и увозить. А потом я начала думать и сомневаться».

Ольга подчеркнула, что очень ответственно относится к созданию семьи и рождению детей, поэтому до сих пор она не стала мамой: «Я очень люблю детей, но отношусь к ним ответственно. Если бы я так не относилась, уже имела бы детей 15. Просто я думаю, что семья оказывает сильнейшее воздействие на ребенка. Если он зачат в любви, то в дальнейшем имеет меньше проблем. Комплексы, неудачи — все это зарождается в детстве. Хочется завести детей, но, наверное, уже не 15». При этом, певица предпочла не уточнять, состоит ли она сейчас в отношениях.

Также Ольга Серябкина затронула тему своего романа с Егором Кридом, слухи о котором продолжительное время муссировались в СМИ: «На одном из концертов мы просто делились музыкой, рассказывали друг другу про треки. Ему очень понравилась песня «Если ты меня не любишь», и он захотел ее исполнить. Но мы с Егором никогда не встречались. Так что я не являюсь бывшей Егора Крида».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube, Instagram

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