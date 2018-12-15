Ольга Кабо призналась, почему разошлась с первым мужем

50-летняя Ольга Кабо — одна из самых любимых зрителями отечественных актрис. Звезда театра и кино начала карьеру еще в подростковом возрасте. Родители будущей знаменитости были заняты на работе, поэтому Ольга сама ездила во все киноэкспедиции и рассчитывала только на себя.

Со своим первым супругом, Эдуардом Василишиным, Кабо познакомилась, будучи звездой. Несмотря на то, что бизнесмен на тот момент состоял в браке, он развелся с супругой, чтобы жениться на Ольге. Актриса призналась Лере Кудрявцевой, что не хотела зависеть от Василишина: «Я видела, что он состоятельный человек, и попросила не дарить мне подарков. Я решила для себя, что не хочу быть ему обязанной. Он был очень удивлен».

Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Татьяна. Но даже рождение ребенка не снизило накал в отношениях Ольги и Эдуарда. «Это была война миров. Вокруг нас были искры. Мы постоянно доказывали друг другу, кто в доме хозяин. Кто что должен, а кто не должен», — вспомнила Кабо.