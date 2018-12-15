Ольга Кабо призналась, почему разошлась с первым мужем

50-летняя Ольга Кабо — одна из самых любимых зрителями отечественных актрис. Звезда театра и кино начала карьеру еще в подростковом возрасте. Родители будущей знаменитости были заняты на работе, поэтому Ольга сама ездила во все киноэкспедиции и рассчитывала только на себя.
Со своим первым супругом, Эдуардом Василишиным, Кабо познакомилась, будучи звездой. Несмотря на то, что бизнесмен на тот момент состоял в браке, он развелся с супругой, чтобы жениться на Ольге. Актриса призналась Лере Кудрявцевой, что не хотела зависеть от Василишина: «Я видела, что он состоятельный человек, и попросила не дарить мне подарков. Я решила для себя, что не хочу быть ему обязанной. Он был очень удивлен».
Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Татьяна. Но даже рождение ребенка не снизило накал в отношениях Ольги и Эдуарда. «Это была война миров. Вокруг нас были искры. Мы постоянно доказывали друг другу, кто в доме хозяин. Кто что должен, а кто не должен», — вспомнила Кабо.
В один прекрасный момент бизнесмен заявил супруге, что ей нужно закончить актерскую карьеру: «Ему не нравилось, что я занималась творчеством. Все мое время должно было принадлежать только ему. В ожидании его, в путешествиях с ним. То есть, твоя профессия — это твой муж». На некоторое время Ольга действительно прекратила сниматься в кино, однако поняла, что не может жить без любимой работы. Желание вернуться к актерской деятельности подтолкнуло Кабо к разводу с мужем: «Я сделала первый шаг. Правда, я очень не хотела разрушать отношения, так как у меня перед глазами всегда была модель идеальной семьи: мои мама с папой недавно отметили золотую свадьбу, всегда были вместе — и в горе и в радости. Но каждый из нас был максималистом, каждый хотел самоутвердиться. Я пыталась сломать Эдуарда, он пытался сломать меня».
Развод дался Ольге нелегко, более того, актриса была уверена, что больше никогда не выйдет замуж. Тем не менее, десять лет назад звезда театра и кино сказала заветное «Да!» бизнесмену Николаю Разгуляеву, в браке с которым сейчас воспитывает шестилетнего сына Виктора.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: instagram