logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ольга Кабо призналась, почему разошлась с первым мужем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13

Фото из Instagram Ольга Кабо

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса стала гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион».

50-летняя Ольга Кабо — одна из самых любимых зрителями отечественных актрис. Звезда театра и кино начала карьеру еще в подростковом возрасте. Родители будущей знаменитости были заняты на работе, поэтому Ольга сама ездила во все киноэкспедиции и рассчитывала только на себя.

Со своим первым супругом, Эдуардом Василишиным, Кабо познакомилась, будучи звездой. Несмотря на то, что бизнесмен на тот момент состоял в браке, он развелся с супругой, чтобы жениться на Ольге. Актриса призналась Лере Кудрявцевой, что не хотела зависеть от Василишина: «Я видела, что он состоятельный человек, и попросила не дарить мне подарков. Я решила для себя, что не хочу быть ему обязанной. Он был очень удивлен».

Спустя год после свадьбы у пары родилась дочь Татьяна. Но даже рождение ребенка не снизило накал в отношениях Ольги и Эдуарда. «Это была война миров. Вокруг нас были искры. Мы постоянно доказывали друг другу, кто в доме хозяин. Кто что должен, а кто не должен», — вспомнила Кабо.

В один прекрасный момент бизнесмен заявил супруге, что ей нужно закончить актерскую карьеру: «Ему не нравилось, что я занималась творчеством. Все мое время должно было принадлежать только ему. В ожидании его, в путешествиях с ним. То есть, твоя профессия — это твой муж». На некоторое время Ольга действительно прекратила сниматься в кино, однако поняла, что не может жить без любимой работы. Желание вернуться к актерской деятельности подтолкнуло Кабо к разводу с мужем: «Я сделала первый шаг. Правда, я очень не хотела разрушать отношения, так как у меня перед глазами всегда была модель идеальной семьи: мои мама с папой недавно отметили золотую свадьбу, всегда были вместе — и в горе и в радости. Но каждый из нас был максималистом, каждый хотел самоутвердиться. Я пыталась сломать Эдуарда, он пытался сломать меня».

Развод дался Ольге нелегко, более того, актриса была уверена, что больше никогда не выйдет замуж. Тем не менее, десять лет назад звезда театра и кино сказала заветное «Да!» бизнесмену Николаю Разгуляеву, в браке с которым сейчас воспитывает шестилетнего сына Виктора.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
35-летний Прохор Шаляпин и 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решили пожениться
Наталья Ионова о пикантных фото: «Я красивая раскрепощенная женщина»
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой
«Череда любовниц» и горькие слезы: скандальный футболист Павел Мамаев изменил жене с Викторией Боней?