Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов растрогали фанатов семейным видео: «Вы одно целое»

Видео, которое актерская чета сняла в «Современнике» в антракте спектакля «АНАРХИЯ» и, наложив на музыку, опубликовала в блоге Дмитрия Певцова, растрогало подписчиков.

«Господь всех нас ведет именно нашими путями, ошибаться Он не может, ибо зрит суть и знает то, что и мы-то о себе не знаем, и потому наше представление вожделенного счастья или несчастья не соответствует истине», — процитировал актер слова Архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

«Боже, насколько вы одно целое», «Потрясающая пара!!!», «Так приятно за вас!!!», «Вы излучаете свет, позитив, любовь! А какие слова...», «Песня красивая очень», «Замечательные и глубокие слова, с душой и смыслом», «Единственная известная семейная пара без понтов! Приятно смотреть», «Выкладывайте больше совместных видео с Олей», «Обожаю Ольгу самая красивая женщина на свете», — обсуждают поклонники пары.