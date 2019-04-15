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Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Бузова

Фото: Instagram Ольги Бузовой
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Дмитрий Тарасов отреагировал на резкие высказывания бывшей?

Светские сплетники обсуждают резкие высказывания Ольги Бузовой о бывшем муже, которые она позволила себе в эфире шоу «Поцеловать/переспать/убить». Так, выбирая между снимками в одной из троек, которые предложили ей ведущие (Дмитрий Тарасов, T-killah и Амиран Сардаров), Бузова назвала бывшего не-мужчиной: «Вы же сказали, чтобы будете мужчин мне предлагать. А мне кажется, что в этом списке нет мужчин». К Амирану и T-killah у Ольги есть претензии: по ее мнению, приятели предали ее после громкого развода.

Рассуждая над тем, кого ей «убить», с кем «переспать», а кого «поцеловать», Бузова удивила присутствующих: «Ну, с Тарасовым я бы, конечно, переспала. Свое говно, родное. Вроде бы ничего плохого не делаешь. У нас все было, шесть лет, даже иногда вроде потрясающих, если мне не изменяет память».

Добившаяся успеха «бывшая» уверена, что Тарасов кусает сильно жалеет о расставании с ней: «Пусть живет, мучается, смотрит на меня всю жизнь. Переживает, какую женщину он профукал. Я бы поцеловала его, прижала к себе и сказала: "Дурачок ты мой, что же ты наделал?"»

Дмитрий же, в свою очередь, опубликовал в своем блоге посвященный новой супруге нежный пост. «Время, проведенное вдвоем, бесценно», — написал он под нежной фотографией моделью Анастасией Костенко.

«Судя по всему посмотрели передачу😂😂😂 Понравилось?», «Это видимо на высказывания Бузяки ответочка», «Сколько я смотрю на них не вижу искреннюю любовь. Только не надо говорить что я завидую», «Такое ощущение что они кому то что то доказывают», — обсуждают в комментариях.

«Жена-красавица», «На вас приятно смотреть», «Тупо красавчик, забей на всех хейтеров и завистников», — защищают поклонники футболиста.

Напомним, что брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова был расторгнут в декабре 2016 года. Поклонники звезды «Дома-2» до сих пор напоминают футболисту, что он жаловался на публичность, настигшую его после свадьбы с Ольгой, ставя в упрек личные, порой даже интимные посты в его блоге.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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