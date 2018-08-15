Ольга Бузова рассказала, что сейчас чувствует к Дмитрию Тарасову

Совсем скоро на телеэкраны выйдет новое шоу «Замуж за Бузову» — аналог «Холостяка», но с участием популярной певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Почти два года назад звезда развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, чье предательство едва смогла пережить. И на съемках нового проекта Ольга заявила, что больше такого по отношению к себе не потерпит.

Она подчеркнула: «Я не люблю больше этого человека. Это я знаю точно».