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Ольга Бузова погуляла на свадьбе друзей в компании бывшего бойфренда

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова и Тимофей Майоров

Фото: Instagram Ольги Бузовой
Поклонники обсуждают воссоединение поющей телеведущей с Тимофеем Майоровым.

На днях Ольга Бузова улетела в Венецию, чтобы поздравить друзей со свадьбой. Поклонники поющей телеведущей удивились, узнав, что на церемонии бракосочетания она появилась в компании бывшего возлюбленного, бизнесмена Тимофея Майорова. «Друзья — это те, кого я не опасаюсь. Это такие люди, которые мне нужны больше, чем я им. И уж точно между нами должна существовать не работа, а необходимость общения. Общения любой ценой, только эту цену никто не потребует. Дружба — вещь таинственная, как и любовь. Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший ❤️ Тима 🥰», — подписала Ольга снимок с Тимофеем.

«Каждый бывший, немного будущий», «Какие же вы красивые и подходите друг другу, Оля ,вы мне нравитесь)», «Олечка , вы так красиво смотритесь ❤️и он явно в вас влюблён», «Красивая пара, и почему вы всего лишь друзья……..», «Идеальный бывший, настоящий, и будущий», «В Вашу с Тимофеем дружбу не верим! Верим в Вашу Любовь и Отношения!!!!», «Как же вы хорошо смотритесь вместе😍 Не могу налюбоваться», «По-любому вместе)) Как он её сегодня весь день нацеловывает, хорошая пара», — пишут Ольге подписчики.

Отметим, что отношения Ольги и Тимофея закончились в 2009 году, однако это не помешало бывшим возлюбленным начать дружеское общение. Слухи о романтических отношениях пары периодически возникают в СМИ, однако Бузова и Майоров подчеркивают, что являются лишь друзьями.

Больше о личной жизни Ольги Бузовой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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