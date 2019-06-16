Ольга Бузова погуляла на свадьбе друзей в компании бывшего бойфренда

На днях Ольга Бузова улетела в Венецию, чтобы поздравить друзей со свадьбой. Поклонники поющей телеведущей удивились, узнав, что на церемонии бракосочетания она появилась в компании бывшего возлюбленного, бизнесмена Тимофея Майорова. «Друзья — это те, кого я не опасаюсь. Это такие люди, которые мне нужны больше, чем я им. И уж точно между нами должна существовать не работа, а необходимость общения. Общения любой ценой, только эту цену никто не потребует. Дружба — вещь таинственная, как и любовь. Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший ❤️ Тима 🥰», — подписала Ольга снимок с Тимофеем.