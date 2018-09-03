Ольга Бузова не нашла жениха в своем телепроекте и вернулась к бывшему бойфренду?

Напомним, Ольга и Тимофей встречались около года почти 10 лет назад, когда теледива уже стала ведущей реалити-проекта «Дом-2». Влюбленные не афишировали свои отношения, однако их постоянно видели вместе на различных мероприятиях. По слухам, не так давно Майоров закрутил роман со звездой «Вечернего Урганта» Аллой Михеевой, и неизвестно, расстались ли они сейчас.

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