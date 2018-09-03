Ольга Бузова не нашла жениха в своем телепроекте и вернулась к бывшему бойфренду?

Говорят, что Ольга Бузова все-таки наконец не одинока, но ее новый мужчина — вовсе не победитель шоу «Замуж за Бузову». Певица и телеведущая все чаще проводит время с бывшим бойфрендом, бизнесменом Тимофеем Майоровым.
На днях Ольга опубликовала пару снимков с шикарными букетами роз, на которых отметила Тимофея и поблагодарила его за ужины и подарки. А репортеры портала Super.ru и вовсе запечатлели Бузову и Майорова на видео в одном из аэропортов Италии: мужчина покупал в дьюти-фри любимый деликатес звезды — колбасу, а она нежно прикасалась к нему.
Напомним, Ольга и Тимофей встречались около года почти 10 лет назад, когда теледива уже стала ведущей реалити-проекта «Дом-2». Влюбленные не афишировали свои отношения, однако их постоянно видели вместе на различных мероприятиях. По слухам, не так давно Майоров закрутил роман со звездой «Вечернего Урганта» Аллой Михеевой, и неизвестно, расстались ли они сейчас.
Фото и видео: Instagram