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Ольга Бузова не нашла жениха в своем телепроекте и вернулась к бывшему бойфренду?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тимофей Майоров и Ольга Бузова

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На днях 32-летнюю Ольгу Бузову застали в одном из итальянских аэропортов с экс-возлюбленным, 38-летним бизнесменом Тимофеем Майоровым.

Говорят, что Ольга Бузова все-таки наконец не одинока, но ее новый мужчина — вовсе не победитель шоу «Замуж за Бузову». Певица и телеведущая все чаще проводит время с бывшим бойфрендом, бизнесменом Тимофеем Майоровым.

На днях Ольга опубликовала пару снимков с шикарными букетами роз, на которых отметила Тимофея и поблагодарила его за ужины и подарки. А репортеры портала Super.ru и вовсе запечатлели Бузову и Майорова на видео в одном из аэропортов Италии: мужчина покупал в дьюти-фри любимый деликатес звезды — колбасу, а она нежно прикасалась к нему.

Напомним, Ольга и Тимофей встречались около года почти 10 лет назад, когда теледива уже стала ведущей реалити-проекта «Дом-2». Влюбленные не афишировали свои отношения, однако их постоянно видели вместе на различных мероприятиях. По слухам, не так давно Майоров закрутил роман со звездой «Вечернего Урганта» Аллой Михеевой, и неизвестно, расстались ли они сейчас.

Фото и видео: Instagram

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