Олег Газманов нежно поздравил жену с 50-летием и показал ее «неприбранное» фото

«Долго выбирал разные фотографии для поздравления. Их очень много. Остановился на этом, где ты сегодня утром, не готовая фотографироваться, просто смотришь на цветущую магнолию, мой подарок и цветы и говоришь, что ты счастлива. А я счастлив своим счастьем и тем что сумел это сделать для тебя. «И не надо ничего говорить. Для меня ты лучше всех на свете. Клятвы – это просто слова, А слова – это просто ветер…» С юбилеем #моялюбовь #единственнаямоя #юбилей #любовь #ненаглядная #маруся», — написал артист.
«Жизнь так быстро несется в точку невозврата! А ты только правильно научился жить, а не проживать! Желания настоящие появились! Все, замедляюсь! Только быстро хочу прощать! А целоваться теперь буду медленно)))) Вот желаю себе это в день своего Рождения! Остальное вы пожелайте! А я пойду попробую медленно и долго… Да, есть еще одно самое заветное желание, поздравлять еще долго долго свою маму с Днем Рождения в этот же день! Всех благодарю, что были этот год со мной», — написала Марина в своем блоге.
Несколькими днями ранее супруга музыканта похвасталась, какой сюрприз он приготовил для нее на 8 Марта.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram