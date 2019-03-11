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Олег Газманов нежно поздравил жену с 50-летием и показал ее «неприбранное» фото

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Олег Газманов

Фото: Instagram Олега Газманова
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67-летний Олег Газманов поздравил Марину Газманову с юбилеем.

«Долго выбирал разные фотографии для поздравления. Их очень много. Остановился на этом, где ты сегодня утром, не готовая фотографироваться, просто смотришь на цветущую магнолию, мой подарок и цветы и говоришь, что ты счастлива. А я счастлив своим счастьем и тем что сумел это сделать для тебя. «И не надо ничего говорить. Для меня ты лучше всех на свете. Клятвы – это просто слова, А слова – это просто ветер…» С юбилеем #моялюбовь #единственнаямоя #юбилей #любовь #ненаглядная #маруся», — написал артист.

«Жизнь так быстро несется в точку невозврата! А ты только правильно научился жить, а не проживать! Желания настоящие появились! Все, замедляюсь! Только быстро хочу прощать! А целоваться теперь буду медленно)))) Вот желаю себе это в день своего Рождения! Остальное вы пожелайте! А я пойду попробую медленно и долго… Да, есть еще одно самое заветное желание, поздравлять еще долго долго свою маму с Днем Рождения в этот же день! Всех благодарю, что были этот год со мной», — написала Марина в своем блоге.

Несколькими днями ранее супруга музыканта похвасталась, какой сюрприз он приготовил для нее на 8 Марта.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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