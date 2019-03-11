Олег Газманов нежно поздравил жену с 50-летием и показал ее «неприбранное» фото

«Жизнь так быстро несется в точку невозврата! А ты только правильно научился жить, а не проживать! Желания настоящие появились! Все, замедляюсь! Только быстро хочу прощать! А целоваться теперь буду медленно)))) Вот желаю себе это в день своего Рождения! Остальное вы пожелайте! А я пойду попробую медленно и долго… Да, есть еще одно самое заветное желание, поздравлять еще долго долго свою маму с Днем Рождения в этот же день! Всех благодарю, что были этот год со мной», — написала Марина в своем блоге.